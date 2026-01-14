Uneinig: Das halten die Fans vom neuen KDRS-Allstars-Cast

Der Startschuss für eine Allstars-Staffel von Kampf der Realitystars steht bevor – und der Cast sorgt schon vorab für Gesprächsstoff. Unter einem Beitrag von Promiflash prallen die Meinungen bereits heftig aufeinander. "Freu mich darauf... Endlich ist Sam wieder in einem Reality-Format zu sehen. Das gibt bestimmt wieder Drama, Baby", jubelt ein Fan. Andere blicken auf eine potenzielle Reibungspaarung: "Das wird sehr interessant, wenn Georgina und Sam aufeinandertreffen." Es gibt aber auch deutliche Skepsis. "Erschreckend, was heutzutage alles gleich als 'Allstars' bezeichnet wird. In fünf Jahren kennt man die meisten nicht mal mehr", kritisiert ein Nutzer. Manche lehnen den Mix rundweg ab: "Um Himmels willen, da wird mir ja jetzt schon schlecht, wenn ich die alle sehe." Wiederholt fällt zudem der Wunsch nach mehr Kultpersonal. "Christo und Claudia Obert fehlen definitiv", ist mehrmals zu lesen.

Sam und Georgina waren einst unzertrennliche Freunde, doch inzwischen ist bei den Influencern Eiszeit angesagt. Bereits vor drei Monaten machte Sam bei der "Promi Big Brother – Late Night Show" mit einem spitzen Kommentar über Georgina von sich reden: "Um Gottes willen, diese Verrückte. Die ist doch bestimmt wieder irgendwo und vernachlässigt ihr Kind." Diese Aussage sorgte für jede Menge Ärger und ließ die Wogen hochgehen. Ob es in der Allstars-Staffel ebenfalls bunt wird zwischen Sam und Georgina?

Neben den zwei Streithähnen bringt die neue Runde am Strand aber einige weitere bekannte Namen zusammen: Unter anderem sind Kate Merlan (38), Serkan Yavuz (32), Yeliz Koc (32) und Paco Herb dabei. Dazu kommen Bauer sucht Frau-Ikone Narumol, Kader Loth (53), Loona (51), Frédéric von Anhalt (82) sowie weitere TV-Gesichter wie Matthias Mangiapane (42), Schäfer Heinrich (59), Elena Miras (33), Cecilia Asoro (29), Cosimo Citiolo (44) und Sarah Knappik (39). Wann genau die Dreharbeiten beginnen, wurde nicht öffentlich gemacht. Klar ist jedoch: Die Mischung aus insgesamt 24 Promis verspricht reichlich Zündstoff und weckt bei Fans große Erwartungen an die Begegnungen vor der Kamera.

RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

Promiflash Sam Dylan und Georgina Fleur, Reality-Persönlichkeiten

RTLZWEI Die KDRS-Teilnehmer in Folge neun von Staffel sechs