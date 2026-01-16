Zuschauer bestimmen Mission bei "Kampf der Realitystars"

Kampf der Realitystars startet mit einer spannenden Änderung. In der ersten Allstars-Staffel werden die Fans von RTLZWEI in das Geschehen der beliebten Show eingebunden. Durch ein interaktives Online-Voting bestimmen die Zuschauer, welcher der 23 prominenten Allstars auf eine geheime Macht-Mission geschickt wird. Diese Mission bietet der ausgewählten Person die Möglichkeit, undercover Informationen zu sammeln, Allianzen zu beeinflussen und das Spielgeschehen aus dem Hintergrund zu lenken. Abgestimmt werden kann über die Social-Media-Kanäle des Senders.

Zur Auswahl für die geheime Mission stehen einige bekannte Namen aus der Reality-TV-Welt. Darunter sind unter anderem Elena Miras (33), Cosimo Citiolo (44), Emmy Russ (26) und Narumol. Auch Kader Loth (53), Schäfer Heinrich (59) und Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Knappik (39) zählen zu den möglichen Kandidaten. Auf der Liste finden sich zudem Yeliz Koc (32), Georgina Fleur (35), Maurice Dziwak (27) und viele weitere Prominente. Die Abstimmung, die auf rtlzwei.de und in den sozialen Netzwerken stattfindet, erlaubt den Fans direkten Einfluss auf die Dynamik in der berühmten Sala zu nehmen.

Ob diese Neuerung die Fans überzeugen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin waren die Reaktionen auf den Allstars-Cast in den sozialen Medien zuletzt sehr gemischt. Unter einem Beitrag von Promiflash ging es heiß her. "Freu mich darauf... Endlich ist Sam wieder in einem Reality-Format zu sehen. Das gibt bestimmt wieder Drama, Baby", jubelte ein Fan. Andere erwarteten vor allem Spannung zwischen den Realitystars: "Das wird sehr interessant, wenn Georgina und Sam aufeinandertreffen." Doch es gab auch viel Skepsis. "Erschreckend, was heutzutage alles gleich als 'Allstars' bezeichnet wird. In fünf Jahren kennt man die meisten nicht mal mehr", schrieb ein Nutzer. Ein anderer lehnte das Teilnehmerfeld sogar entschieden ab: "Um Himmels willen, da wird mir ja jetzt schon schlecht, wenn ich die alle sehe."

RTL II Der Cast von "Kampf der Realitystars Allstars", 2026

Imago Kader Loth bei der Palazzo Gala-Premiere 2025 im Spiegelpalast am Bahnhof Zoo, Berlin

Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025