Boomer-Cringe? Silva Gonzalez und Steffi launchen neuen Song

Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez (46) wissen die Aufmerksamkeit, die sie durch ihre Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars gewonnen haben, offenbar clever zu nutzen: Das Duo, das seit der Band-Umstrukturierung 2018 den Kern der Hot Banditoz bildet, veröffentlichte am 31. Oktober den Song "Reality Star" und schickt damit eine freche Abrechnung mit der Reality-Welt ins Chart-Rennen. Die Musiker, die selbst einige Reality-Erfahrung mitbringen, liefern einen Beat zum Mitwippen und bissige Texte, die zumindest Teile der Zielgruppe zum Schmunzeln einladen. Gefeiert wird der Release zunächst nur auditiv – das dazugehörige Musikvideo folgt am 3. November bei YouTube. Auf Instagram teilten Steffi und Silva jedoch bereits vorab Ausschnitte und sammelten erste Reaktionen – vom begeisterten Kommentar bis zum genervten Augenrollen ist alles dabei.

Strahlend schmettert Steffi im Song mehrfach eine eingängige Zeile ins Mikrofon: "Look at my Boobies, look at my Car, everything is fake, I'm a Reality Star" (dt.: Schau dir meine Brüste und mein Auto an, alles ist unecht, ich bin ein Realitystar) – ein spitzer Seitenhieb gegen jene Branchenkollegen, die sich in Realityshows, aber auch auf Social Media regelmäßig in ihren eigenen kleinen Lügengeschichten zu verstricken scheinen. Doch während eingefleischte Fans die teils selbstironisch anmutenden Lyrics feiern und die "hochwertige Produktion" loben, hagelt es auch bittere Kritik: "10 von 10 in der Boomer-Cringe-Wertung", schreibt etwa ein User auf Instagram, während ein anderer spottet: "Klingt richtig gut auf lautlos!"

Abseits musikalischer Analysen zeigt der Release aber vor allem eines: Steffi und Silva spielen als Team geschickt mit öffentlichen Erwartungshaltungen und den Nachwehen ihrer eigenen TV-Vergangenheit. In den sozialen Netzwerken suchen die beiden regelmäßig den direkten Kontakt mit ihren Fans, teilen Clips von Proben, Outtakes und kurze Einblicke hinter die Kulissen ihrer Glamourwelt. So pflegt das Künstlerduo immer wieder engen Kontakt zur Community, die zwar bereit ist, gute Arbeit zu loben und neue Hits zu feiern, aber auch in Sachen Kritik ordentlich austeilen kann.

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh, März 2025

Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars"

Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Prominent getrennt"