Wie Tochter Sophia: So sah Daniela Katzenberger früher aus

Heute kennen die meisten Fans Daniela Katzenberger (39) als Kultblondine aus dem Fernsehen. Der TV-Star wurde vor allem durch Formate wie "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" oder Goodbye Deutschland bekannt. Damals noch mit wasserstoffblonden Haaren, solariumgebräunt und tätowierten Augenbrauen. Blond ist Daniela immer noch, aber heute scheint sie mehr Wert auf Natürlichkeit zu setzen, zeigt sich im Netz auch mal ungeschminkt. Auf Instagram gibt die Unternehmerin ihren Fans auch immer mal wieder Einblicke in ihr Aussehen vor der TV-Karriere. Bei den Kinder- und Jugendbildern, die sie postet, fällt neben ihrer Naturhaarfarbe Dunkelbraun vor allem auf, dass sie ihrer Tochter Sophia (10) zum Verwechseln ähnlich sah.

Ihre optische Verwandlung nimmt Daniela heute mit Humor. Vor allem die Augenbrauen, die damals zu ihrem Markenzeichen wurden, bringen sie heute zum Lachen. In einem frühen Interview mit RTL blickte sie auf die Anfänge ihrer Karriere zurück. "Der absolute Hammer war natürlich mein Trip damals nach Los Angeles, als ich unbedingt in den Playboy wollte [...]. Dann haben natürlich sehr lange, sehr viele Menschen über meine tätowierten Augenbrauen gesprochen, über die ich mich heute auch nur noch amüsieren kann", meinte die 39-Jährige. In der Doku-Reihe "Die Katzenbergers – Familienglück auf Mallorca" nannte sie sich einmal lachend "die Bekloppte mit den Stirnaugenbrauen".

Ihre damaligen Ambitionen in den Playboy hat Daniela heute hinter sich gelassen. Stattdessen begeistert sie ihre Fans vor allem mit den Einblicken in ihr Familienleben bei VOX. Eine große Rolle spielt natürlich auch Töchterchen Sophia. Die Zehnjährige hat schon große Pläne für ihre Zukunft und Mama unterstützt sie voll und ganz dabei. In der Doku "Daniela Katzenberger" erzählt die Schülerin, dass sie gerne modeln würde. Daniela hilft ihr fleißig beim Üben des perfekten Model-Walks – und ist ganz begeistert von den Träumen ihrer Tochter. "Man merkt schon, wie das immer weiter wächst. Ich kann das gar nicht aufhalten. Und ich will es auch nicht aufhalten", betonte sie.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger als Kind

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in den Anfängen ihrer Karriere