Daniela Katzenberger unterstützt Sophias Traum vom Modeln

Sophia (10), die Tochter von Daniela Katzenberger (39) und Lucas Cordalis (58), hat einen großen Traum: Sie möchte Model werden. In der dritten Staffel der Vox-Doku "Daniela Katzenberger" verriet die Sechstklässlerin ihre Pläne vor laufender Kamera. "Ich würde gern Model werden. Vielleicht als Nebenjob", erklärte sie. Ihre Eltern sind von diesem Wunsch nicht überrascht. Daniela berichtete amüsiert, dass Sophia schon zu Hause regelmäßig Laufsteg-Proben abhält und ihren "Walk" von ihrer Mutter bewerten lässt. "Man merkt schon, wie das immer weiter wächst. Ich kann das gar nicht aufhalten. Und ich will es auch nicht aufhalten", so die Reality-Ikone.

Natürlich gibt es für diesen Traum auch klare Regeln. Für Daniela und Lucas hat die Schule oberste Priorität, wie beide betonen. "Schule muss immer die Nummer eins sein", stellte Lucas klar, während Daniela ergänzte, dass gute Noten die Voraussetzung dafür sind, dass Sophia gelegentliche Modeljobs wahrnehmen kann. Unterstützung erhält Sophia auch von Oma Iris, die selbst bereits Model-Erfahrung hat. Sie stellte einen Kontakt zu einer Star-Designerin her, und tatsächlich steht bald das erste Casting für die Nachwuchs-Modeikone an. Erste Erfahrungen auf dem roten Teppich konnte Sophia bereits 2024 sammeln, als sie an der Seite ihrer Eltern posierte.

Daniela selbst hat den Weg ins Rampenlicht aus eigener Erfahrung gemeistert und möchte ihrer Tochter den Traum nicht verwehren. "Wenn dein Kind einen Traum hat, versuche nicht, ihn zu zerstören. Das hat bei mir auch nie geklappt", erklärte der TV-Star. Die Familie ist bekannt für ihren humorvollen und herzlichen Umgang miteinander, der auch in Sophias Model-Ambitionen spürbar wird. Trotz des Rummels ist für Daniela und Lucas jedoch wichtig, dass Sophia ihre Kindheit genießen kann und die Balance zwischen Schule und Berufswunsch bewahrt bleibt. Solche familiären Werte scheinen der jungen Sophia das nötige Selbstbewusstsein für ihre ersten Schritte in der Modelwelt zu geben.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im Oktober 2024

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024