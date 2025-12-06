OP-Voruntersuchung: Daniela Katzenberger zeigt Brust in Doku

Daniela Katzenberger (39) lässt die Hüllen fallen – denn ihr steht eine Brustoperation bevor. In ihrer VOX-Doku begleitet die Kamera die Reality-TV-Darstellerin bei der Voruntersuchung zu ihrer dritten Brust-OP. Auch während sich Daniela obenrum frei macht, wird draufgehalten: Die Brustwarzen sind verpixelt, die Formen aber deutlich zu erkennen. Gedreht wurde in einer Kölner Klinik, an ihrer Seite ist das TV-Team, das jeden Schritt vom Beratungsgespräch bis zum Weg in den OP dokumentiert. Die 39-Jährige macht klar, worum es geht: nicht um Show, sondern um Gesundheit – und um den Plan, ihre Brüste verkleinern zu lassen.

Nach zwei früheren Eingriffen hatten sich die Probleme gehäuft. Daniela schildert in der Sendung, seit der letzten Operation vor rund vier Jahren nahezu täglich unter heftigen Kopfschmerzen gelitten zu haben. Schmerztabletten seien zur Routine geworden, dazu kamen Verspannungen und ein ständiges Druckgefühl. "Ich merke jeden Tag, wie sehr mich diese Brüste nerven – optisch, aber auch vor allem wegen der Schmerzen", betont sie. Der neue Eingriff soll genau das beenden. Laut Doku ist die Operation inzwischen überstanden, Daniela wirkt erleichtert und zufrieden mit dem Ergebnis.

Daniela ist nicht die einzige im Hause Katzenberger, die sich jüngst unters Messer legte. Auch ihre Mutter Iris (58) unterzog sich einer Operation: Sie ließ eine Hautstraffung an den Oberarmen durchführen. Unterstützung bekam die Reality-TV-Bekanntheit natürlich von ihrer Tochter. Im Netz sah das aber anders aus – und Iris bekam viel Kritik. Daniela sah das gelassen. "Für jemanden, der noch nie Schönheits-OPs gemacht hat, für den sind wir bestimmt bekloppte Schönheitssuchtis. Aber am Ende des Tages ist uns das eigentlich wurscht", stellte die Kult-Blondine im Gespräch mit RTL klar.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, August 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022