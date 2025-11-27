Nach Beauty-OP: Daniela Katzenberger verteidigt Mama Iris

Iris Katzenberger (58) ließ eine Hautstraffung an ihren Oberarmen durchführen. Zur Unterstützung mit dabei ist ihre Tochter Daniela (39). Solche Eingriffe bleiben natürlich nie ohne Diskussion im Netz. Für Daniela ist es aber ganz einfach. "Für jemanden, der noch nie Schönheits-OPs gemacht hat, für den sind wir bestimmt bekloppte Schönheitssuchtis. Aber am Ende des Tages ist uns das eigentlich wurscht", stellt die Reality-Bekanntheit im Gespräch mit RTL klar. Vor allem Aspekte wie Sport bringen bei schlaffer Haut nicht viel, wie Iris ihrer Community bereits zuvor bei Instagram erklärte. Zudem leidet sie an Lipödem, was es ihr noch schwerer mache.

Vor allem fühlte Iris sich mit der überschüssigen Haut an den Oberarmen aber nicht mehr wohl. Das bemerkte auch ihre Tochter. In einem YouTube-Video der Klinik erzählt Daniela, dass ihr in der Vergangenheit immer mehr auffiel, wie unwohl ihre Mutter sich mit ihren Armen fühlte. "Ich merke, dass es ihr Lebensqualität nimmt. [...] Ich merke, wenn sie mich im Sommer auf Mallorca besucht, dass sie dann eher eine Weste drüberzieht oder das Handtuch drüberlegt – man merkt schon, dass da so eine Scham ist, dass sie Angst hat, dass sie jemand fotografiert", meint die 39-Jährige. Sie werde das später im Alter auch machen, denn sie ist der Überzeugung, wenn einem etwas Lebensqualität nimmt, sollte man es ändern.

Dass Iris keine Angst vor Veränderung hat, bewies sie schon häufiger. Immerhin bemühte sie sich nach der Trennung von ihrem Ex Peter Klein (58) um einen Lebenswandel, indem sie eine große Menge abnahm – das hatte auch die überschüssige Haut zur Folge. Aber nicht nur das: Auch ihren Namen änderte sie erst vor Kurzem. Klein ist der Nachname ihres Ex-Mannes, und mit diesem Kapitel wollte die 58-Jährige endgültig abschließen. Warum sie sich nicht für ihren Mädchennamen oder für den Nachnamen ihrer anderen Tochter Jenny Frankhauser entschied, erklärte Iris ihren Fans im Netz so: "Mich sprechen sowieso schon viele mit diesem Namen an, da ich ihn ja früher schon einmal trug." Ihr Mädchenname habe ihr nie gefallen und damit verbinde sie auch nichts weiter. Und Jenny werde den Namen Frankhauser sicher irgendwann ablegen, weshalb es da wieder keine Verbindung gebe.

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und ihre Tochter Daniela Katzenberger

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Katzenberger, TV-Bekanntheit

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger