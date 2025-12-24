Deshalb ist Weihnachten für Cosimo Citiolo "sehr wichtig"

Cosimo Citiolo (44) wird an den Feiertagen sentimental: Im Gespräch mit Promiflash erzählte der Realitystar, was Weihnachten für ihn bedeutet und warum der Termin für ihn nicht nur im Kalender, sondern auch im Herzen fest verankert ist. Er sprach offen darüber, dass er als Katholik den 24. und 25. Dezember besonders feiert – und das am liebsten im Kreis seiner Liebsten. "Weihnachten ist für uns Katholiken immer sehr wichtig", erklärte Cosimo. Gleichzeitig betonte er, dass an seinem Tisch jede und jeder willkommen ist: "Wer gerne mitfeiern möchte, kann immer mit uns feiern. Unser Weihnachten ist für jeden Menschen, egal welche Religion."

Im Promiflash-Interview blickte der "Checker vom Neckar" auch auf seine Kindheit zurück. Damals, so Cosimo, hätten Geschenke und Lieder die Feiertage geprägt. "Ich liebe Weihnachten, weil als Kinder haben wir immer Lieder gesungen, Geschenke gekriegt. Ich bin ehrlich, wir haben uns meistens nur auf die Geschenke gefreut als Kinder", erklärte der TV-Star. Mit den Jahren habe sich sein Blick gewandelt: Aus dem Funkeln des Geschenkpapiers wurde die Erkenntnis, was wirklich zählt: "Irgendwann mal, als ich größer und älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass Weihnachten doch auch das Zusammensein mit der Familie ist, dass das das Wichtigste ist."

Doch während Cosimo ein riesiger Weihnachtsfan ist, zeigen sich andere TV-Kollegen weniger überzeugt von den Feiertagen: Jennifer Iglesias (27) betonte gegenüber Promiflash, überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung zu sein. "Ich hasse Weihnachten tatsächlich. Ich mag es auch nicht, zu dekorieren", stellte sie unmissverständlich klar. Für sie seien die Feiertage ein reines "Marketing-Ding", bei dem versucht werde, so viel Geld wie möglich zu machen. "Die Leute wollen einfach nur gut Geld bekommen. Dieses typische 'Jeder muss Geschenke kaufen'", betonte sie.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Cosimo Citiolo und seine Frau Nathalie Gaus, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Oliver Langel Cosimo Citiolo, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit