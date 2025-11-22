Katie Price kämpft weiter mit mysteriösem Gewichtsverlust

Katie Price (47) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" offenbart, dass sie eine Hormontherapie begonnen hat – und das nach Wochen, in denen ihr drastischer, unerklärlicher Gewichtsverlust Fans in große Sorge versetzt hatte. Genauer erzählte die Reality-Ikone im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie, dass sie nun auf ärztlichen Rat Medikamente gegen Wechseljahrsbeschwerden einnehme. Dies umfasse jeden Abend zwei Tabletten über 14 Tage – zusätzlich trage sie täglich ein Gel auf den Oberschenkel auf. Die Entscheidung fiel nach einem Krankenhausaufenthalt, zahlreichen Arztterminen und Tests, die klären sollten, warum ihr Körper so schnell an Gewicht verliert.

Auf Snapchat schilderte die Unternehmerin außerdem, wie zäh sich die Blutabnahmen gestalten, weil ihre Venen schwer zu treffen seien. "Sie haben drei Versuche gebraucht", berichtete sie ihren Followern ernüchtert und kündigte an, in zwei Wochen erneut zur Praxis zu müssen. Zugleich lasse sie dort auch Fäden ziehen. Dass die Kilos weiter purzeln, verstehe sie selbst nicht: "Ich weiß nicht, warum ich weiter abnehme", so Katie. Bereits zuvor hatte sie in ihrem Podcast offen über die Symptome gesprochen, die sie zur Hormontherapie bewegten: nächtliche Schweißausbrüche, Erschöpfung, Aussetzer im Kopf. "Wenn ich aufwache, ist mein Bett klitschnass", sagte sie in einer älteren Folge im Gespräch mit Sophie.

Rückhalt bekommt Katie von ihrer ganzen Familie. Ihre Mutter Amy und ihr Stiefvater Paul freuten sich über den Schritt, die Behandlung anzugehen. "Sie ist so glücklich", erzählte Katie über Amy und zitierte Paul mit den Worten, sie werde danach "ein anderer Mensch" sein, wie sie im Podcast schilderte. Mit Schwester Sophie teilt die fünffache Mutter regelmäßig persönliche Einblicke, besonders wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. In früheren Gesprächen hatte die TV-Persönlichkeit bereits eingeräumt, dass sie seit jeher mit ihrem Körperbild hadert und nie ganz zufrieden mit ihrem Spiegelbild war.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025