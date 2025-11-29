Zu viel Alkohol im Forsthaus? Henna Urrehman äußert sich

Henna Urrehman machte bei "Forsthaus Rampensau Germany" ziemlich viel Party. Schon in den ersten paar Folgen schlug sie dabei ganz schön über die Stränge – und erntete dazu natürlich auch Kommentare auf Social Media. In einer Instagram-Fragerunde stellt sie sich der Kritik – und zeigt sich einsichtig: "Ja Leute, das muss ich auf jeden Fall mal überdenken, da habt ihr Recht. Es war auf jeden Fall zu viel und drüber."

Die Influencerin versucht ihren Fans aber auch zu erklären, wie es dazu kam, dass sie vor allem in der ersten Folge zu tief ins Glas geschaut hat. "Ich glaube, ich bin da ein bisschen unsicher und versuche das dann damit zu überspielen. Vor allem am ersten Tag, wenn ich dann alle neu kennenlerne und mit den Kameras und so – anscheinend kennt dann jemand sein Limit nicht", gesteht sie. Jedoch ist sie auch der Meinung: "Ich finde, man darf so viel saufen, wie man will, solange man niemanden verletzt. Und das habe ich nicht. Ich hatte Spaß und hab einfach Party gemacht und ich bin halt Mitte 20."

Spaß hatte Henna im Forsthaus tatsächlich – und das vor allem mit ihrer Mitförsterin Gina Beckmann (25). Schon nach wenigen Stunden im Format ging es zwischen den beiden Mädels heiß her. Damit lieferten sie sowohl den Zuschauern als auch den anderen Kandidaten die ersten sexy Szenen der diesjährigen "Forsthaus Rampensau Germany"-Staffel. Und das, obwohl Henna ja eigentlich mit ihrer Freundschaft-Plus Marc-Robin Wenz an dem Format teilnahm.

Henna Urrehman, Realitystar

Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Leon Content, Henna Urrehman und Gina Beckiman im "Forsthaus Rampensau"-Whirlpool

