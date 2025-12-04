Führen Marc-Robin Wenz & Henna noch ihre Freundschaft-Plus?

Im "Forsthaus Rampensau Germany" traten Marc-Robin Wenz und Henna Urrehman als Freunde mit gewissen Vorzügen an. Die beiden sind bereits seit Jahren in einer Freundschaft-Plus. Im Forsthaus zeigten die beiden dann aber überraschend wenig Interesse aneinander. Während die Show noch nicht zu Ende ist, hakte ein Fan jetzt in einer Fragerunde von Marc-Robin bei Instagram nach, ob die beiden immer noch miteinander schlafen. "Letztes Mal ist eine Weile her. Im Vordergrund stand aber auch immer die Freundschaft und das Zwischenmenschliche und nicht das Freundschaft-Plus-Ding", erklärt der Realitystar. Offenbar liegt die Romanze der beiden erst einmal auf Eis.

Warum genau die beiden derzeit kein Verhältnis haben, erklärt Marc-Robin nicht. Allerdings kam schon im Forsthaus das Gerücht auf, dass er eigentlich in einer Beziehung ist. Yeliz Koc (32) behauptete, der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat sei mit einer Freundin von ihr zusammen. Henna solle auch von der angeblichen Freundin wissen. Marc-Robin äußerte sich bisher nicht zu seinem Beziehungsstatus. In seinem Q&A deutete er aber an, auch noch Interesse an seiner Ex-Freundin Alessandra Wichert (29) zu haben. Da aber zu viel zwischen ihnen zerbrochen sei, gebe es kein Zurück: "Ich hätte es noch gerne gehabt, aber aus der Vergangenheit war leider zu viel kaputt. Ich habe alles versucht, aber Alessa kann/will nicht mehr." Er sei zwar der Meinung, man hätte die Beziehung retten können, akzeptiere aber auch Alessas Entscheidung.

Derweil fragen sich wohl viele Fans noch, wie die Freundschaft-Plus zwischen Henna und Marc-Robin zustande kam. Gegenüber Promiflash plauderte der Influencer aus: "Henna und ich kennen uns schon seit Jahren. Wir haben auch, seit wir uns kennen, eigentlich auf locker ein bisschen was, aber jetzt nicht irgendwie auf Ernst oder Verpflichtung." Etwa drei Jahre bestand ihr Verhältnis zu dem Zeitpunkt schon. Neben der körperlichen Beziehung führe aber jeder sein eigenes Leben. Diese ungewöhnliche Beziehung fand auch die Produktion hinter "Forsthaus Rampensau" so interessant, dass sie extra für die Show nach Details fragte.

Anzeige Anzeige

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Anzeige Anzeige

Instagram / alessandrawichert Alessandra Wichert, Studentin

Anzeige Anzeige

Joyn Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Team im "Forsthaus Rampensau Germany"