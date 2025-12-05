"Heartbroken": Marc-Robin Wenz ist nicht bereit für Dates

Reality-TV-Star Marc-Robin Wenz richtet auf Instagram klare Worte an seine Fans und erklärt, warum er aktuell nicht bereit für Dates ist. In einer Fragerunde gesteht er offen: "Erstens bin ich heartbroken. Zweitens geht das auch gar nicht so schnell nach einer Beziehung. Drittens habe ich zu viel anderes Zeug aktuell zu erledigen." Er betonte zudem, dass er zahlreiche Anfragen bekomme, aber sein Fokus gerade woanders liege. Eine Sache beschäftigt ihn besonders – seine bevorstehende Auswanderung.

Marc-Robin, der bei seinen Fans für seine offenen Worte geschätzt wird, betont, dass es für ihn nicht leicht ist, mit den aktuellen Veränderungen in seinem Leben klarzukommen. Trotz der vielen positiven Rückmeldungen und Komplimente, die ihn über Social Media erreichen, sei er emotional noch nicht bereit, sich auf neue Bekanntschaften einzulassen. "Viele von euch sehen heftig gut aus", lobte er, fügte aber hinzu, dass andere Prioritäten in seinem Leben derzeit wichtiger seien.

Seine Fans wissen, dass Marc-Robin nach seiner letzten Beziehung einiges durchgemacht hat. Nach der Trennung von Alessandra Wichert (29) hatte er offen von seinen Bemühungen gesprochen, die Partnerschaft zu retten, und eingeräumt, wie schwer ihm das Ende gefallen war. Marc-Robin hatte große Hoffnungen in die Beziehung gesetzt, doch Alessa sah keinen gemeinsamen Weg mehr. Für den Reality-Star bleiben vorerst also vor allem der berufliche Neustart und die persönliche Neuorientierung im Vordergrund.

IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Reality-TV-Star

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, April 2025