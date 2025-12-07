Melina und Max sprachen schon im Forsthaus über Nachwuchs

Dass Melina Hoch (29) und Max Bornmann (29) aktuell ihr erstes Kind erwarten, haben inzwischen wohl alle ihre Fans mitbekommen. Diese Neuigkeit machten sie Ende September dieses Jahres öffentlich – nur knapp drei Monate, nachdem sie bei den Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau Germany" um den Sieg gekämpft hatten. In welchem Monat Melina heute ist, verrät sie nicht – das Thema Nachwuchs war aber bereits im Format Thema.

Gemeinsam mit Maurice Dziwak (27), der ebenfalls schon sein zweites Kind erwartet, sprachen sie über Kinder. Dabei scherzte Max: "Ich habe jetzt schon das Gefühl, zwei Kinder zu haben." Damit spielte er auf Melinas Unordentlichkeit an, woraufhin eine spielerische Diskussion über Haushalt, Kochen und Sturheit zwischen den beiden entstand. Maurice ließ die Situation eine Weile auf sich wirken und platzte dann heraus: "Wenn ihr beiden mal das erste Kind kriegt. Ich schwöre euch, wenn sich eure Gene vermischen – harte Scheiße." Ob Melina und Max damals schon etwas von ihrem baldigen Familienglück ahnten, wissen wohl nur die zwei – jedoch neckte Max seine Partnerin: "Ich hoffe, es sind meine Gene."

Bei ihrer Schwangerschaftsverkündung am 25. September präsentierte Melina bereits stolz ihren Babybauch. In einer Instagram-Fragerunde vor wenigen Tagen verriet sie nur, dass ihr kleines Wunder erst im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken soll. Immerhin das Geschlecht wollten der ehemalige Make Love, Fake Love-Star und die 29-Jährige ihren Fans nicht vorenthalten: Nach ihrer offiziellen Gender-Reveal-Party verrieten sie, dass sie einen Jungen erwarten.

Joyn Melina Hoch und Max Bornmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmann, Realitystars