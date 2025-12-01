Nach "Love Island VIP": Laura Blond und Stella zoffen sich

Zwischen den ehemaligen Love Island VIP-Kandidatinnen Laura Maria Lettgen (30) und Stella Stegmann (28) fliegen die Fetzen. In einem Interview offenbarte Stella, dass Laura für sie "ziemlich gestorben" sei und sie hoffe, dass die Zuschauer merken, dass sie "am meisten Show macht". Das lässt die als Laura Blond bekannte Reality-Darstellerin nicht auf sich sitzen. Unter dem Instagram-Beitrag kommentiert sie: "Die Frau kann nichts anderes als rumheulen und andere Menschen versuchen, in ein schlechtes Licht zu rücken, um besser dazustehen. Man kann auch nicht jedes Mal irgendwas machen und sich danach entschuldigen. Sie ist das größte Pick Me Girl, das mir je untergekommen ist, und war noch nie ein Girls-Girl."

Lauras Meinung nach könne Stella es "einfach nicht abhaben", nicht im Mittelpunkt zu stehen und könne auch die Meinung anderer nicht annehmen. Der Grund für die Art und Weise, wie sie sich ihr gegenüber verhalten habe, sei lediglich Stellas Persönlichkeit. "Du darfst mich gerne nicht mögen. Das ist in Ordnung. Was nicht okay ist meiner Meinung nach: vorne herum nett zu mir sein und so tun, als wären wir Freundinnen, ich dachte das nämlich wirklich, und hintenrum solche Dinge über mich sagen. So etwas verletzt Menschen", schießt Stella zurück und fügt hinzu: "Vielleicht ist das für dich normal, so mit deinen Mitmenschen umzugehen und vielleicht ist es normal für dich, Show zu machen in Shows, für mich jedoch nicht. Die Erfahrung hat mir einfach gezeigt, dass sehr viele falsche Menschen im Reality unterwegs sind und das hat mich einfach verletzt. Und das bringe ich zu Ausdruck, wenn mich jemand fragt. Mehr nicht."

Die Blondine ist aber nicht die Erste, die Stella nach der Ausstrahlung als "Pick Me Girl" bezeichnete. Gemeint ist mit diesem Begriff eine Frau, die sich über andere stellt, um bei Männern besser anzukommen. Auch auf Social Media teilten einige Fans des Formats diese Meinung, nachdem die 28-Jährige öffentlich über Schönheitsideale gesprochen hatte und betont hatte, dass sie im Gegensatz zu den anderen Love Island-Girls sehr natürlich sei.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress, Instagram Collage: Stella Stegmann und Laura Maria Lettgen, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Blond, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Oktober 2025