Jetzt meldet sich Tom Hardy (44) zu Wort. Der Schauspieler stand 2015 gemeinsam mit Charlize Theron (46) für den Film "Mad Max: Fury Road" vor der Kamera – dabei soll es zwischen den beiden das ein oder andere Mal brisant geworden sein und sie stritten teilweise heftig miteinander. Kürzlich gab die Oscar-Preisträgerin zu, dass sie sich in seiner Gegenwart sogar bedroht gefühlt haben soll. Nun sprach auch Tom über die Streitigkeiten am Set!

Im Interview mit der New York Times sah der Star Wars-Darsteller durchaus ein, dass er sich teilweise falsch verhalten habe. "Im Nachhinein betrachtet, war ich in vielerlei Hinsicht überfordert. Der Druck, der auf uns beiden lastete, war zeitweise überwältigend", erklärte er ehrlich. Das habe sich dann offenbar in einigen Wortgefechten entladen, die die ganze Filmcrew mitbekommen hätten.

Die Schuld suchte Tom aber größtenteils bei sich selbst und gab zu, dass er damals nicht der erfahrenste Kollege für Charlize gewesen war. Das würde er nun besser machen, gab er zu: "Ich glaube, dass ich jetzt, da ich älter und hässlicher bin, dieser Aufgabe mehr gewachsen sein könnte."

Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

Getty Images Tom Hardy und Charlize Theron im Mai 2015

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

