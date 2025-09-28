Tom Hardy als Mr. Darcy in "Stolz und Vorurteil" abgelehnt

Tom Hardy (48), der sich mit seiner beeindruckenden Karriere fest in Hollywood etabliert hat, lüftete jetzt ein interessantes Detail aus seiner beruflichen Vergangenheit. Der Schauspieler, bekannt für seine Wandlungsfähigkeit, enthüllte in einem Interview mit der Thin Blue Paw Foundation, dass er einst die Hauptrolle des Mr. Darcy in der Literaturverfilmung "Stolz und Vorurteil" anstrebte. Zu einem Vorsprechen kam es allerdings nie. Ein Mitglied der Produktion teilte ihm direkt mit, dass er nicht die Vorstellung erfüllen würde, die Frauen von dieser Figur hätten. "Und ich fürchte, Tom, du bist es einfach nicht", lautete die ehrliche Absage laut Filmstarts.

Die Adaption von Jane Austens Klassiker wurde schließlich 2005 von Joe Wright auf die Leinwand gebracht, mit Matthew Macfadyen (50) als Mr. Darcy und Keira Knightley (40) als Elizabeth Bennet. Der Film avancierte zum internationalen Kult-Hit, auch wenn nicht jeder Beteiligte von Anfang an selbstbewusst war. Matthew Macfadyen gestand laut Filmstarts öffentlich, dass er sich in der Rolle "fehlbesetzt" fühlte. Tom Hardy hingegen nimmt die Absage ohne Groll: "Das ist halt Showbusiness", kommentierte der Schauspieler schmunzelnd.

Rollenabsagen sind im Leben eines Schauspielers nichts Ungewöhnliches, und Tom Hardy nimmt seine heute mit Humor. Bekannt für seine facettenreichen Rollen in Filmen und Serien wie "Peaky Blinders" und "Taboo" hat er sich seitdem in ganz anderen Genres einen Namen gemacht. Gerade seine riskanten Action-Szenen sind aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken. Auch ohne Mr. Darcy hat Tom also längst bewiesen, dass seine Vielseitigkeit ihn zu einem der gefragtesten Stars Hollywoods gemacht hat. Fans dürfen gespannt sein, welche Rollen er sich in Zukunft sichern wird.

Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

Getty Images Matthew MacFadyen und Keira Knightley bei der Gala Premiere zu "Stolz & Vorurteil" in Toronto

Instagram / tomhardy Tom Hardy mit seinem Hund Blue, 2024