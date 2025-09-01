Mit Pierce Brosnan: "The Thursday Murder Club" begeistert

Die Fans von Pierce Brosnan (72) dürfen sich freuen: Der ehemalige James-Bond-Darsteller meldet sich eindrucksvoll zurück – mit der heiß erwarteten Verfilmung von "The Thursday Murder Club". An seiner Seite glänzt Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (80), die unter anderem für ihren ewig jugendlichen Charme bekannt ist, in einer der Hauptrollen. Gemeinsam liefern sie britischen Witz und nervenaufreibende Spannung – exklusiv auf Netflix. Seit dem 28. August können Abonnenten in den clever konstruierten Krimi eintauchen: Im Mittelpunkt stehen vier gewitzte Senioren aus der Residenz Coopers Chase, die sich jeden Donnerstag treffen, um ungelöste Verbrechen unter die Lupe zu nehmen. Doch aus dem harmlosen Hobby wird blutiger Ernst, als in der Nachbarschaft ein Bauunternehmer tot aufgefunden wird.

Chris Columbus (66), der Regisseur von Blockbustern wie "Kevin – Allein zu Haus" und den ersten beiden Harry Potter-Filmen, verpasst der Geschichte seinen unvergleichlich charmanten Stempel. Der tonale Mix aus Spannung, Humor und emotionaler Tiefe verleiht dem Film das gewisse Etwas. Das herausragende Ensemble um Helen und Pierce, der bereits mit seinen Söhnen drehte, komplettieren auch Größen wie Ben Kingsley (81) und Celia Imrie. Die Darsteller bringen eine beeindruckende Mischung aus Witz und Verletzlichkeit in ihre Rollen, was für viele herzerwärmende Momente sorgt. Der Film zeigt, dass man auch im Alter noch mutige Entscheidungen treffen und das Leben genießen kann.

Pierce beeindruckte bereits in der Vergangenheit durch seine vielfältigen Rollen, von seinem legendären James-Bond-Debüt 1994 bis hin zu charmanten Auftritten in romantischen Komödien wie Mamma Mia!. Privat lebt der Schauspieler seit über 20 Jahren glücklich mit seiner Frau Keely Shaye Smith (61), mit der er gemeinsam fünf Kinder großzog. Doch auch tiefe persönliche Schicksalsschläge ereilten den Iren in der Vergangenheit. Helen, die ihre größten Filmfiguren erst jenseits der 40 verkörperte, schlüpft häufig in die Rolle der taffen Frau mit trockenem Humor. Die gefeierte "1923"-Darstellerin lebt mit ihrem Ehemann Taylor Hackford mittlerweile ein eher ruhiges Leben fernab des ganzen Hollywood-Rummels. Gemeinsam bringen die beiden Hauptdarsteller in "The Thursday Murder Club" ihre lebenslange Erfahrung und persönliche Raffinesse aufs Erzählkino – ein echter Genuss für Krimi- und Filmfans.

Pierce Brosnan, Schauspieler

Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan bei der "GoldenEye"-Premiere, 1995

Helen Mirren und ihr Mann Taylor Hackford in Italien, 2021

