Maurice Dziwaks Partnerin Leandra hätte Lust auf TV-Shows

Maurice Dziwak (27) hat mit Leandra eine Partnerin an seiner Seite, die sich bewusst aus dem Rampenlicht heraushält. Im Gegensatz zu Maurice, der regelmäßig in TV-Formaten zu sehen ist, zieht Leandra ein privates Leben vor. Dennoch überraschte sie nun in einer Fragerunde auf Instagram mit der Aussage, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, mit ihrem Partner in einer Gameshow aufzutreten. "An sich, ja. Ich liebe solche Spiele", erklärte sie ihren Followern.

Trotz dieser Offenheit betonte sie jedoch, dass es so schnell wohl nicht zu einem gemeinsamen Format kommen wird. Sie genieße ihr aktuelles Leben abseits der Kameras und wolle dies vorerst auch so beibehalten. "Stand jetzt genieße ich es total, privat zu sein. Das ist eher Maurice' Ding als meins", sagte sie. Gleichzeitig gab sie zu, dass sie bei Spielen keinen Spaß verstehe und sich gerne mit ihrem Liebsten misst. "Ich bin auch immer am liebsten gegen Maurice, nur um ihn ein bisschen zu ärgern", plauderte sie augenzwinkernd aus.

Der Fokus der kleinen Familie liegt derzeit allerdings woanders. Maurice überraschte seine Fans und TV-Kollegen in der Show "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" mit einer freudigen Nachricht: Er und Leandra erwarten erneut Nachwuchs. "Wir sind wieder auf dem Weg", verkündete der Realitystar stolz. Besonders Sam Dylan (34) hakte neugierig nach: "Ach, ihr seid schon wieder schwanger?" Maurice bestätigte daraufhin noch einmal: "Wir sind wieder auf dem Weg, ja."

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025