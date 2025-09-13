In Gold: Lauren Sánchez Bezos strahlt bei Charity-Event

Lauren Sánchez (55) zog beim "Caring for Women Dinner" in New York alle Blicke auf sich. Die Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) präsentierte sich in einem cremefarbenen Kleid von Schiaparelli, das durch ein Korsett und ein schwarzes Rückenteil mit kleiner Schleppe bestach. Für ihr Outfit wählte sie Schuhe von Jimmy Choo und funkelnden Schmuck von Samer Halimeh, darunter eine beeindruckende Halskette mit passenden Ohrringen. Rund drei Monate nach ihrer Hochzeit mit Jeff Bezos zeigte sie sich strahlend und setzte ein modisches Highlight auf dem exklusiven Charity-Event.

Das Dinner findet bereits zum vierten Mal statt und vereint hochkarätige Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, um Spenden für Organisationen zu sammeln, die sich gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzen und Überlebende sowie deren Familien unterstützen. Zu den Gastgebern des Abends gehörten Salma Hayek (59) und Francois-Henri Pinault (63), gemeinsam mit weiteren Stars wie Madonna (67), Demi Moore (62) und Julianne Moore (64). Stars wie Oprah Winfrey (71), Leonardo DiCaprio (50), Kim Kardashian (44) und Orlando Bloom (48) waren ebenfalls anwesend. Neben einem glamourösen Rahmen sorgte eine Auktion für hohe Einnahmen, nachdem im Vorjahr bereits drei Millionen US-Dollar (umgerechnet 2.562.569 Euro) gesammelt worden waren.

Lauren hat in den vergangenen Jahren nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Geschäftsfrau und Produzentin auf sich aufmerksam gemacht und ist bekannt für ihre Auftritte in der High Society. Ihre Hochzeit mit Jeff war eines der gesellschaftlichen Highlights des Jahres. Die dreifache Mutter zeigt sich regelmäßig bei Charity-Events und zählt zu den Befürworterinnen von Initiativen zugunsten von Frauen und Familien. Ihr strahlender Auftritt in New York unterstrich nicht nur ihren Sinn für Mode, sondern auch ihr Engagement für den guten Zweck.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Cover-Images Lauren Sánchez, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Lauren Sánchez, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025