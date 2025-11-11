Lauren Sánchez' Kleid stiehlt Kris Jenners Party die Show

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) öffneten am Samstagabend ihr Anwesen in Beverly Hills für eine ausgelassene 007-Themenparty zu Ehren des 70. Geburtstags von Kris Jenner (70). Die Gastgeberin selbst zog dabei die Aufmerksamkeit auf sich: In einem atemberaubenden, durchsichtigen Kleid aus schwarzem Chiffon, das mit einem tiefen Ausschnitt bis zum Bauchnabel, großen Rückenausschnitten und einem dramatischen Schultercape auftrumpfte, trat sie bei der Party auf. Ein Foto des Looks teilte sie in ihrer Instagram-Story. Unter dem transparenten Stoff blitzte ein schwarzer String hervor, und ihr Look wurde von glitzernden Diamantketten sowie ihrem eindrucksvollen Verlobungsring des Amazon-Moguls gekrönt.

Die Party war nicht nur aufgrund des James-Bond-Mottos ein echter Hingucker. Auf der Tanzfläche tummelten sich neben Lauren auch echte A-Promis. Auf Social Media teilte Kris unter anderem Schnappschüsse mit Beyoncé (44), Jay-Z (55), Oprah Winfrey (71) und Mariah Carey (56). Natürlich waren auch ihre Töchter Kim (45), Kourtney (46) und Khloé Kardashian (41) sowie Kendall (30) und Kylie Jenner (28) bei dem runden Geburtstag dabei. Die Jubilarin schwärmte im Netz von der Feier: "Es war einer der besten Abende in meinem ganzen Leben!"

Ein eher ungewöhnlicher Gast war Kris' Schönheitschirurg. Dr. Steven Levine, der für das jüngste Facelift der 70-Jährigen verantwortlich sein soll, mischte sich am Wochenende unter die Hollywoodstars – und kam vielen von ihnen offenbar sehr bekannt vor. Eine Quelle plauderte gegenüber Us Weekly aus: "Alle haben gescherzt, er sei der berühmteste Mann auf der Feier!"

Instagram / krisjenner Lauren Sánchez und Kris Jenner

Instagram / laurensanchezbezos Lauren Sánchez, Ehefrau von Jeff Bezos

Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

