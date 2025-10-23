Klare Antwort: Kommt für Lisa Akkaya drittes Baby infrage?

Lisa Marie Akkaya (24) hat in einem Interview mit Promiflash über die Möglichkeit eines dritten Kindes gesprochen und dabei eine klare Haltung eingenommen. Die Influencerin wurde vor etwa einem Jahr Mutter von Emilio. Vor wenigen Wochen kam ihr zweiter Sohn Xavi zur Welt. Ihre Antwort auf die Frage nach weiterem Nachwuchs fällt aktuell eindeutig aus: "Stand jetzt definitiv nein." Der Alltag mit den beiden kleinen Jungs sei aktuell sehr fordernd, weshalb sie und ihr Mann Furkan Akkaya (24) momentan keine weiteren Kinder planen. "So hart es klingen mag, aber zurzeit haben wir echt keine freie Minute, was ja auch selbstverständlich ist, aber ein drittes Kind wäre einfach zu viel in unserer jetzigen Situation", führt die 24-Jährige weiter aus.

Ganz ausschließen möchte die zweifache Mutter die Möglichkeit eines dritten Kindes jedoch nicht. "Aber wer weiß, vielleicht wenn die Jungs schon etwas größer sind, so in fünf bis sechs Jahren, dann kann man nochmal darüber sprechen", gibt Lisa gegenüber Promiflash zu verstehen. Sie betont jedoch auch, dass sie und Furkan noch jung seien und sich deshalb aktuell keinen Druck machen würden. Momentan konzentrieren sie sich voller Hingabe auf ihre beiden Kinder und die Herausforderungen des Alltags mit einem Baby und einem Kleinkind.

Im selben Promiflash-Interview gab Lisa einen kleinen Einblick in ihr aktuelles Familienleben mit zwei Kindern, die unter einem Jahr sind. "Emilio läuft jetzt schon und klettert überall drauf. Egal, ob das Sofa, Stühle oder Kommoden sind... man muss immer aufpassen", schildert die TV-Bekanntheit und fügt hinzu: "Und jetzt ist da noch Xavi, der auch 24 Stunden Aufmerksamkeit braucht." Alles in allem sei die aktuelle Zeit für Lisa und Furkan "hart".

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Atalency Lisa Marie Akkaya mit ihrem Baby Xavi, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024