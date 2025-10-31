Zu jung für Kids? Lisa & Furkan Akkaya machen Hatern Ansage

Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (24) strahlen vor Glück: Vor wenigen Wochen hat das junge Paar sein zweites Baby begrüßen dürfen, ein kleiner Bruder für ihren erst wenige Monate älteren Sohn Emilio. Doch das Familienglück wird nicht von allen gefeiert. Einige Kritiker werfen den Reality-TV-Stars vor, mit ihren 24 Jahren zu jung für die Verantwortung als Eltern zu sein. In einem Video auf Instagram wehren sich die beiden jetzt öffentlich gegen die Hater. "Hi, Leute", beginnt Lisa in dem Clip und spricht ein Thema an, "was uns extrem nervt und eine Zeit lang auch wirklich sehr belastet hat."

Lisa und Furkan sind entschlossen, dem Gegenwind etwas entgegenzusetzen. "Unsere Eltern haben uns teilweise mit 20 bekommen. Unsere Großeltern haben mit 18 Kinder bekommen", erklärt Lisa, um den Altersvorwurf zu entkräften. Furkan ergänzt, dass derartige Kritik ihn "unnormal schockiert", besonders da sie selbst in ihrer Elternrolle glücklich seien. Er zeigt sich dankbar über die Verbundenheit zu seiner Frau und betont: "Wir haben unser Glück gefunden." Lisa schätzt es genauso, einen verlässlichen Partner an ihrer Seite zu haben und wünscht anderen Menschen, diesen Wert ebenfalls zu erleben. Sie sagt: "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich Akka als meinen Ehemann habe."

Das Paar, das sich durch gemeinsame Auftritte in Reality-Shows und durch soziale Medien einen Namen gemacht hat, gibt offen Einblicke in sein neues gemeinsames Leben mit zwei kleinen Kindern. Lisa spricht ehrlich darüber, dass der Alltag mit einem Kleinkind und einem Baby oftmals fordernd ist, betont aber gleichzeitig die Freude, die beide in ihre Familie bringen. Besonders Emilio, der seit Kurzem zu laufen beginnt, sorgt für strahlende Momente, während der jüngste Familienzugang, Xavi, viel Aufmerksamkeit benötigt. Trotz stressiger Zeiten zeigt sich die junge Familie vereint und glücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn