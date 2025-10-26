Lisa hat keine Zeit: Furkan Akkaya schmeißt den Haushalt

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (24) sind vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Eltern geworden. Mit einem Neugeborenen und einem Kleinkind hat sich der Alltag des Paares drastisch verändert. Um Lisa zu entlasten, übernimmt Furkan einen Großteil der anfallenden Haushaltsaufgaben. "Akka schmeißt zu 80 Prozent den Haushalt und hilft mir somit extrem viel", verrät Lisa im Gespräch mit Promiflash. Lediglich das Wäschewaschen fällt nicht in seinen Bereich. Nach getaner Arbeit kümmert sich Furkan auch liebevoll um die Kinder, damit Lisa etwas Zeit für sich hat und abschalten kann.

Zusätzliche Unterstützung erhält die junge Familie durch Lisas Eltern, die sich häufig Zeit nehmen, um vorbeizukommen und die Enkel zu besuchen. Insbesondere bei kurzen Auszeiten für das Paar sind sie eine große Hilfe. "Meine Mama und mein Papa kommen fast täglich vorbei und besuchen die Kinder. Wenn Akka und ich mal alleine was essen gehen wollen und Zeit zu zweit wollen, dann passen sie auch immer auf", so Lisa. Diese kleine Auszeit ermöglicht es den beiden, trotz des neuen Alltags als Eltern von zwei kleinen Kindern, ihre Partnerschaft nicht aus den Augen zu verlieren.

Vor kurzem wagten die Influencerin und der Reality-TV-Star zudem einen weiteren großen Schritt: Der Umzug in ein neues Zuhause fiel genau in die Phase des erneuten Familienzuwachses. Mit ihrem ältesten Kind Emilio, der noch nicht einmal ein Jahr alt ist, und dem neugeborenen Xavi ist ihr Alltag turbulent. Lisa beschrieb es kürzlich, wie ungewohnt es sei, dass Emilio, obwohl selbst noch ein Baby, im Vergleich zum kleinen Xavi schon viel reifer wirke. Das junge Paar gibt jedoch trotz der Herausforderungen alles, um ihren beiden Söhnen ein liebevolles Zuhause zu bieten.

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

Atalency Lisa Marie Akkayas Sohn Emilio mit seinem Bruder Emilio, September 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024