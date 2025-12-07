Lisa Marie Akkaya wehrt sich scharf gegen dreiste Bodyshamer

Lisa Marie Akkaya (24) hat genug von Bodyshaming – und sagt das laut und deutlich. In ihrer Instagram-Story richtet die Influencerin am Freitag klare Worte an einen Follower, der unter mehreren ihrer Beiträge öffentlich über ihre Brüste spekulierte. Der Mann fragte sich, was mit ihren "Bahama Mamas" passiert sei, und kommentierte ältere Posts, auf denen diese seiner Meinung nach "praller und draller" wirkten. Das geht der Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit zu weit: "Ich sage euch, manche Männer haben im echten Leben vermutlich weniger Frauenkontakt als mein Staubsauger, aber hier im Internet die größte Fresse. Der Kollege analysiert meine Möpse, als wäre es sein Hauptberuf – vielleicht, weil ihm im echten Leben die Praxis fehlt", wettert sie.

In ihrem Statement geht Lisa Marie Akkaya entschieden gegen den Nutzer vor und prangert dessen respektloses Verhalten an. "Wenn meine Brüste mehr Raum in seinem Kopf einnehmen als echte soziale Erfahrungen, erklärt das einiges", erklärt sie scharf und fügt hinzu: "Wer so viel Energie in die Möpse einer fremden Frau steckt, hat entweder zu viel Zeit oder zu wenig Erfolg außerhalb des Kommentarbereichs." Damit macht die Social-Media-Bekanntheit klar, dass solche Kommentare sie nicht aus der Ruhe bringen. "Das Lustigste ist, dass genau diese Männer sich ganz männlich fühlen, nachdem sie so cringe Kommentare verfassen", schließt sie. Ihre Botschaft: Anstand sollte immer an erster Stelle stehen – sowohl online als auch im echten Leben.

Schon vor einigen Wochen hatte sich die 24-Jährige gemeinsam mit Ehemann Furkan Akkaya (24) gegen eine Welle an Kritik gewehrt. Damals hatten einige Stimmen ihnen vorgeworfen, zu jung für das Elternsein zu sein. In einem Instagram-Video richtete Lisa den Fokus klar auf ihre eigene Familiengeschichte: "Unsere Eltern haben uns teilweise mit 20 bekommen. Unsere Großeltern haben mit 18 Kinder bekommen." Furkan zeigte sich über die Vorwürfe verblüfft und erklärte, dass solche Aussagen ihn "unnormal schockiert" hätten, besonders weil sie in ihrer Elternrolle völlig angekommen seien. Lisa nutzte die Gelegenheit, um noch einmal zu betonen: "Ich bin so unendlich dankbar, dass ich Akka als meinen Ehemann habe."

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, TV-Bekanntheit

Instagram / akkaakkaya Furkan und Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheiten