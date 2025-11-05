Emilio musste ins Krankenhaus: Lisa Akkaya gibt Entwarnung

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Mann Furkan (24) machten sich in den vergangenen Stunden große Sorgen um ihren Sohn Emilio: Der Kleine hatte über 40 Grad Fieber, weshalb sie sich entschlossen, ärztlichen Rat einzuholen. In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin nun ein Update und beruhigt ihre Follower. "Kurz gesagt: Emilio hat nichts Schlimmes. Er wurde auf alle schlimmen Infektionen getestet und er hat nichts davon. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut", erklärt sie.

Dennoch muss Emilio weiterhin beobachtet werden. "Wir müssen jetzt die nächsten zwei Tage kontrollieren, wie er und das Fieber sich entwickeln", erzählt sie. Denn obwohl schlimme Infektionen ausgeschlossen wurden, konnte die Ursache des hohen Fiebers noch nicht festgestellt werden. Sollte es also keine Besserung geben oder das Fieber weiter steigen, sind zusätzliche Untersuchungen notwendig. "Fieber kommt ja nicht einfach so – vor allem nicht so hohes Fieber", betont Lisa Marie.

Zunächst hofften die jungen Eltern, dass sich das Fieber von selbst regulieren würde. Sie beschlossen, die Temperatur ihres Sohnes weiter zu beobachten und in eine Klinik zu fahren, falls sie nicht sinken sollte. Doch kurz nach Mitternacht mussten Lisa und Akka feststellen, dass sich die Situation nicht verbessert hatte: Emilio wachte mit 40 Grad Fieber auf und zeigte ungewöhnliches Verhalten. "Er hat gezuckt, ich glaube, er hat leicht halluziniert. Ich mache mir so Sorgen", berichtete die 24-Jährige im Netz.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

