Emilios erster Geburtstag: Lisa Akkaya zeigt sich emotional

Lisa Akkaya (24) hat einen rührenden Meilenstein in ihrem Leben gefeiert: Der erste Geburtstag ihres Sohnes Emilio stand an. Auf Instagram teilte die Influencerin emotionale Einblicke und richtete sich in ihrer Story direkt an ihre Fans. "Boah Leute, ich bin die ganze Zeit am Heulen", gab sie offen zu. Freude, Stolz und Wehmut bestimmten den besonderen Tag, wie sie weiter erklärte. Sie zeigte sich zugleich glücklich über die Fortschritte ihres Sohnes und berührt von der Vergänglichkeit der Zeit, die ihr bewusst wurde. Um diesen besonderen Tag richtig zu feiern, darf die passende Deko natürlich nicht fehlen: Girlanden und Ballons schmücken den Wohnbereich. Auf dem Geburtstagstisch stehen hübsch verpackte Geschenke und sogar ein selbstgebackener Kuchen.

In ihrer Botschaft sprach Lisa darüber, wie schnell Emilio sich entwickle und dass er zunehmend unabhängiger werde: "Für ganz viele Sachen braucht er mich schon gar nicht mehr. Das geht mir zu schnell. Dafür bin ich nicht bereit." Die Worte, die sie mit Tränen in den Augen sprach, machten deutlich, dass sie den Moment zu schätzen wusste und dennoch ein wenig mit der rasanten Veränderung zu kämpfen hat. Es sei für sie kaum zu glauben, wie der kleine Emilio binnen eines Jahres zu einem immer selbstständiger werdenden Kind herangewachsen sei. Mittlerweile kann er schon ganz alleine einschlafen, in seinem eigenen Bett, und läuft sogar schon eigenständig herum.

Privat wächst die kleine Familie gerade in einen neuen Alltag hinein. Neben Emilio sorgt nun auch Xavi für Trubel, während Lisa und ihr Mann Furkan Akkaya (24) die Nächte, Fläschchen und Windeln organisieren und die großen wie die kleinen Premieren mit ihren Söhnen feiern. In Gesprächen der vergangenen Wochen machte die Reality-Bekanntheit deutlich, dass der Fokus zunächst ganz auf dem Ankommen mit zwei Kindern liegt und weitere Familienpläne nicht auf der Agenda stehen. Wer Lisa länger folgt, weiß: Die Influencerin teilt gerne die kleinen, echten Augenblicke – vom ersten Lächeln bis zum ersten Schritt. Und an Tagen wie diesem wird spürbar, wie sehr sie diese Etappen sammelt, um sie später gemeinsam wieder anzuschauen.

Atalency Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Oktober 2025

Instagram/ lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin, mit ihrem Sohn

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025