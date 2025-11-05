Lisa Akkaya in Sorge: Sohn Emilio musste ins Krankenhaus

Lisa Marie Akkaya (24) musste besorgniserregende Nachrichten mit ihren Fans teilen. Auf Instagram schrieb sie, dass ihr Sohn Emilio plötzlich hohes Fieber bekam. Als sie nach Hause kam, zeigte das Thermometer 40,3 Grad. Zunächst hofften Lisa und ihr Mann Furkan Akkaya (24), alias "Akka", dass sich das Fieber von selbst regulieren würde. Sie beschlossen, die Lage zu beobachten, wie Lisa ankündigte: "Wir gucken gegen 23 Uhr noch mal, und wenn er dann wieder so hohes Fieber hat, düsen wir in die Klinik." Später in der Nacht folgte dann die besorgniserregende Nachricht: Das Fieber war nicht gesunken.

Kurz nach Mitternacht spitzte sich die Situation dann zu. Lisa berichtete, dass Emilio erneut mit 40 Grad erwacht sei und ungewöhnliches Verhalten gezeigt habe. "Er hat gezuckt, ich glaube, er hat leicht halluziniert. Ich mache mir so Sorgen", teilte sie ihren Followern auf Social Media mit. Schließlich entschieden sich die Akkayas, mit Emilio ins Krankenhaus zu fahren. Die Fans des Temptation Island V.I.P.-Paares hoffen nun auf eine baldige Genesung des kleinen Emilio.

Lisa und Furkan teilen oft Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans. Etwa ein Jahr nach Emilios Geburt durften sie sich über den zweiten Nachwuchs freuen. Die zweite Schwangerschaft war allerdings mit einigen Risiken verbunden. Zwischenzeitlich war sogar eine Frühgeburt zu befürchten. Doch die Geburt Mitte September verlief dann ohne Probleme. "Xavi geht es auch mehr als gut. Gesundheitlich, sagen die Ärzte, ist er bei vollen 100 Prozent, was echt selten der Fall ist. Er kam total ausgeruht auf die Welt", freute sich Lisa damals im Netz.

