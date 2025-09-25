Sind Giuliano Hediger und Jannik Kontalis keine BFFs mehr?

Giuliano Lorenzo Hediger und Jannik Kontalis (29) haben sich in der Welt des Reality-TVs nicht nur als Kollegen, sondern auch als enge Freunde einen Namen gemacht. Ihre "Bromance" wurde von Fans gefeiert, doch in letzter Zeit fiel auf, dass die beiden seltener zusammen unterwegs zu sein scheinen. Einige Anhänger wurden unruhig und spekulierten bereits über ein Zerwürfnis. Ein Fan brachte die Zweifel direkt auf den Punkt und fragte in einem Instagram Q&A bei Giuliano nach: "Hat Jannik dich jetzt fallen gelassen?" Der Musiker nutzte die Gelegenheit, das Gerücht zu widerlegen, und stellte klar: "Leute, was ist los mit euch? Ich war im Urlaub. Jannik ist mein bester Freund und das wird auch so bleiben." Für Giuliano ist die Sache eindeutig: Ihre Freundschaft steht felsenfest.

Doch was hat es mit der vermeintlichen Pause auf sich? In den letzten Wochen konzentrierte sich Giuliano offenbar auf private Auszeiten und Reisen. Dabei kamen gemeinsame Aktivitäten mit Jannik scheinbar zu kurz – eine Situation, die in Freundschaften völlig normal ist. Für das Duo bedeutet das aber keineswegs, dass ihre Verbindung gelitten hat. Vielmehr scheinen beide ihre Freundschaft auch langfristig zu planen. "Die Zukunft gehört uns", teaserte Giuliano selbstbewusst an. Offensichtlich schmieden die beiden Stars weiterhin Pläne, die ihre Anhänger schon bald wieder gemeinsam von ihnen hören lassen könnten.

Auch in Janniks Privatleben ging es neben seiner Freundschaft zu Giuliano spannend zur Sache. Vor allem eine Liaison mit Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) sorgte zuletzt für Schlagzeilen. Beim Oktoberfest wurde Jannik bezüglich seiner Verbindung zu Bill auch erstmals etwas konkreter und bestätigte auf Nachfrage von RTL, dass es zu einem Kuss kam. "Wir mögen uns. Immer wenn wir uns sehen, haben wir viel Spaß", fügte der Realitystar abschließend hinzu.

Instagram / lostbvtterflyy Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger, August 2025

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger im März 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar