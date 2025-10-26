Nach On-off: Haben Ariel und Giuliano Hediger noch Kontakt?

Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger sind endgültig getrennt. Das Reality-TV-Duo führte in der Vergangenheit eine turbulente On-off-Beziehung, hat sich nun aber endgültig voneinander gelöst. Dennoch besteht weiterhin eine Verbindung zwischen den beiden: Sie haben eine gemeinsame Tochter. "Wir haben immer Kontakt. Wir haben eine Tochter", erklärte Ariel jetzt gegenüber Promiflash. Privaten Austausch gibt es allerdings nicht mehr, wie die Reality-Darstellerin verrät.

Eine kleine Ausnahme gab es kürzlich aber doch: Giuliano hatte Ariel eine Nachricht geschrieben. Grund dafür war offenbar ein gemeinsamer beruflicher Anlass: der Besuch beim Promi-Box-Event Fame Fighting. "Außer heute hat er mir geschrieben. Er ist anscheinend ja auch hier", erzählte Ariel. Ob die beiden sich bei der Veranstaltung über den Weg liefen, verriet sie allerdings nicht.

Seit der Trennung lieferten sich Ariel und Giuliano auch im Netz immer wieder einen öffentlichen Schlagabtausch. Vor zwei Monaten machte die Reality-Darstellerin ihrem Ärger auf Instagram Luft und warf ihrem Ex schwere Versäumnisse als Vater vor. "Er postet regelmäßig Videos, die nicht aktuell sind, damit die Leute meinen, er ist bei unserer Tochter. Was nicht so ist", kritisierte Ariel offen. Besonders enttäuschend für sie: Ein geplantes Papa-Wochenende sei ins Wasser gefallen, weil Giuliano lieber feiern gegangen sei. "Er hat sich nicht gebessert", ärgerte sich die Influencerin damals.

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024

Instagram / _ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025