"Sehr glücklich": Ist Giuliano Hediger etwa frisch verliebt?

Giuliano Lorenzo Hediger sorgt dieser Tage für ordentliches Rätselraten bei seinen Fans. In seiner Instagram-Story stellte er sich den neugierigen Fragen seiner Follower und ließ dabei eine Bemerkung fallen, die für Spekulationen sorgt. Als ein Fan wissen wollte, was es Neues in seinem Leben gebe, antwortete der Realitystar: "Es gibt sehr viel Neues! Es kommt auf jeden Fall viel auf euch zu. Und es ist eine Person in mein Leben gekommen, die mich sehr glücklich macht."

Doch damit nicht genug: Auf die direkte Frage eines anderen Fans, ob es ein neues Mädchen in seinem Leben gebe, reagierte Giuliano nicht direkt, untermalte die Frage jedoch mit Rihannas (37) Song "Where Have You Been All My Life". Diese musikalische Anspielung heizte die Gerüchteküche noch weiter an. Ob Giuliano tatsächlich in einer neuen Beziehung ist, bleibt jedoch unklar. Eine offizielle Bestätigung oder ein klares Dementi blieb bisher aus.

Die letzte öffentliche Beziehung führte der Realitystar mit Ariel – der Mutter seiner Tochter Ileyna. Zuletzt waren die beiden nicht nur durch ihre gemeinsame Tochter, sondern auch durch die Teilnahme an Prominent getrennt miteinander verbunden. Obwohl es zwischen den Ex-Partnern immer wieder krachte und es zu unschönen Auseinandersetzungen kam, konnten sie sich als Team gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen und den Sieg einfahren. Emotional erklärte Giuliano danach: "Ich glaube, das sollte uns zeigen: Egal, wie viel zwischen uns steht, dass wir trotzdem ein starkes Team sind."

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025