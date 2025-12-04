"Unehrlich": Giuliano Hediger schießt gegen seine Ex Ariel

Nach einer Homestory von Ariel kochen die Emotionen hoch: Giuliano Lorenzo Hediger hat sich am Dienstag auf Instagram zu Wort gemeldet und seiner Ex deutliche Vorwürfe gemacht. Auslöser war das Video der Reality-TV-Influencerin, in dem die gemeinsame Tochter zu sehen ist und Giulianos Name, so seine Darstellung, "gefühlt 30 Mal" genannt wird. In seiner Story schreibt der Realitystar: "Eins kann ich jetzt schon klarstellen: Ich habe in meinem Leben noch nie einen Menschen erlebt, der so unehrlich ist. Wie kann man in jedem Satz die Wahrheit verdrehen? Und übrigens, wir haben gemeinsames Sorgerecht. Wurde ich gefragt, ob ihr das Gesicht meiner Tochter im Video zeigen dürft? Das geht gar nicht."

In einem weiteren Video legt Giuliano nach und kritisiert Ariels Alltagsschilderungen scharf. Er behauptet, die Influencerin lasse die gemeinsame Tochter in einer Federwiege schlafen, "obwohl sie schon zu groß ist dafür", nur damit sie "mit ihrem Typen im Bett Sex haben" könne. Außerdem warnt er, das Kind würde laut seiner Darstellung "mehrfach rausfallen oder selbst rausklettern". Ariel hat zu den Vorwürfen in der aktuellen Story bisher keine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht.

Das Thema Co-Parenting sprach zuletzt Ariel im Interview mit RTL an und berichtete, dass festgelegte Besuchswochenenden nicht immer wie vereinbart abliefen. "Ich erwarte schon, dass er jedes zweite Wochenende kommt. Pünktlich, wenn er da sein muss. Das wurde so besprochen, wir waren ja auch vor Gericht", erklärte sie und ergänzte: "Das klappt nicht so ganz, aber ich bin froh, wenn er überhaupt kommt." Die Mutter kritisierte, dass Treffen mit der Tochter manchmal dem Freundeskreis weichen müssten und sagte direkt: "Das ist nicht mein Problem, wenn du mit Jannik bist. Du kommst dann, wenn du kommen musst." Dennoch äußerte sie Hoffnung: "Seit Ileyna wahrnimmt, dass das Papa ist – sie guckt ihn an und sagt Papa – kann er nicht mehr weggucken, glaube ich." Die Sorge, dass ihr Ex wieder gehen könnte, sei jedoch immer da. Dass Giuliano aktuell präsent sei, sei für sie das Wichtigste.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025

Instagram / _ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit