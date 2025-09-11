Mobbing? Giuliano Hedinger äußert sich zu Wiedersehensshow

Das Wiedersehen der Teilnehmer von Prominent getrennt sorgte für höchste Spannung – aber auch für reichlich Diskussionsstoff. Besonders Jannik Kontalis (29) stand im Mittelpunkt und musste Kommentare und Aktionen über sich ergehen lassen, die seinen Freund Giuliano Lorenzo Hediger erzürnten. Während der Sendung thematisierten Mitstreiter wie Yeliz Koc (31) und Felix Davidson seinen vermeintlichen Flirt mit Sänger Bill Kaulitz (36). Yeliz sang "Durch den Monsun", den berühmten Hit von Tokio Hotel, und Felix trug plötzlich ein Shirt der Band. Giuliano fand klare Worte zu diesen Momenten auf Instagram: "Jannik tat mir unfassbar leid. Das kam bei der Ausstrahlung vielleicht nicht so rüber, aber die Leute, die haben dauernd auf ihm rumgehackt. Die haben sich andauernd lustig über ihn gemacht."

Für den Reality-Star war diese Situation nicht nur unangenehm, sondern grenzwertig. "Der saß da komplett hilflos. Das hat mich komplett aufgeregt. Das galt für mich schon als Mobbing, ehrlich gesagt. Und ich finde das schade, dass das einfach auch so akzeptiert wird", ärgerte er sich. Insbesondere die T-Shirt-Aktion von Felix hätte für ihn eine Grenze überschritten. Giuliano kritisierte, dass niemand eingegriffen habe, obwohl es offensichtlich gewesen sei, wie schlecht es Jannik ging. Darüber hinaus musste sich Giuliano gegen Gerüchte verteidigen, er würde die Situation für PR-Zwecke nutzen. Anschuldigungen seiner Ex Ariel, die ihm eine heimliche Romanze mit Jannik nachsagte, sorgten für zusätzlichen Wirbel. "Wir haben uns nie dazu geäußert. Andere machen die Promo für uns, ohne dass wir überhaupt etwas machen", erklärte er genervt.

Schon kurz nach Ausstrahlung der Wiedersehensshow meldete sich Jannik Kontalis in einer längeren Instagram-Story zu Wort. Dabei zeigte sich der Realitystar tief enttäuscht davon, dass seine Sexualität so sehr in den Vordergrund gerückt wurde. "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber das war schon sehr unangenehm da", gestand er seinen Followern. Er betonte, vor Ort habe sich alles sogar "zehnmal schlimmer" angefühlt und gab offen zu: "Ich wollte wirklich nur noch gehen."

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Jannik Kontalis und Giuliano Lorenzo Hediger, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer