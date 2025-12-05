Aleks Petrovic kritisiert Ungleichbehandlung bei Temptation

Reality-TV-Star Aleksandar Petrovic (34) sorgt bei der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. erneut für Aufsehen. In einer Instagram-Fragerunde äußerte sich Aleks zu der Kritik, die ihm aufgrund seines Verhaltens gegenüber seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) entgegenschlägt. Er kritisierte dabei, dass in dem Format Frauen tendenziell eher verziehen werde. "Das sieht ja jeder Blinde", schrieb Aleks und fügte hinzu, dass man bei Männern hingegen jedes Detail fokussiere und übermäßig aufbausche. Gleichzeitig gab er zu, dass die Kritik an ihm durchaus berechtigt sei, da er in beiden seiner bisherigen Staffeln große Fehler gemacht habe.

Aleks reflektierte in seinen Aussagen auch seine persönlichen Verfehlungen und erklärte, dass er sich Vanessa gegenüber absolut respektlos verhalten habe. Er räumte ein, er habe sie verspottet und nur versucht, sein eigenes Ego künstlich aufzubauen. In einem überraschend selbstkritischen Ton fügte der Social-Media-Star an: "Ich habe nur Mist gebaut." Sein Fehlverhalten gegenüber Vanessa stehe für ihn außer Frage, und er nehme den damit verbundenen "Hate" und die Kritik an. Dennoch sei es auffällig, wie unterschiedlich Männer und Frauen in dem TV-Format behandelt würden, so Aleks weiter.

Aleks ist nicht zum ersten Mal mit seinem Verhalten bei "Temptation Island V.I.P." in den Fokus geraten. Bereits in einer früheren Staffel sorgte er für Aufsehen, als er eine neue Beziehung begann und seine damalige Partnerin stark verletzte. Seine jetzige Verlobte Vanessa hat in der aktuellen Staffel unter seinem Verhalten stark zu leiden, was auch die Moderation der Sendung nicht unkommentiert ließ. Janin Ullmann (44) machte unlängst durch ein Statement klar, dass sie Aleks' respektloses Verhalten inakzeptabel findet. Trotz seiner kontroversen Auftritte bleibt Aleks einer der bekanntesten Namen in der Reality-TV-Landschaft, was er nicht zuletzt seinem offenen Umgang mit öffentlichen Kontroversen verdankt.

Aleks Petrovic, Realitystar

Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024

Aleksandar Petrovic, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2025

