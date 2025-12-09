Drama pur: Zwischen BiP-Larissa & Bennett fliegen die Fetzen

Zoff, Tränen und laute Worte beim "Dinner der Wahrheit" in der aktuellen Folge von Bachelor in Paradise: Zwischen Bennett Bacher, Larissa Schulte und Vicky Stryczek eskaliert ein wochenlang schwelender Konflikt mitten in der Runde mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten. Auslöser sind Fragen zu Bennetts Umgang mit den beiden Frauen. Vor laufenden Kameras wird er direkt gefragt, ob er mit Larissa schlafen wolle. Er verneint entschieden: "Nein, zu 100 Prozent", sagt er in der Sendung. Doch in der Gruppe kursiert längst der Vorwurf, Bennett spiele ein doppeltes Spiel. Mimi Gwozdz (31) warnt ihn, hinter seinem Rücken werde geredet. Judith Diaz wiederum erklärt, sie habe Informationen, wisse aber nicht, wann sie sie Vicky sagen solle. Der Ton wird schärfer, das Gespräch hitzig – und die Fetzen fliegen.

Bennett platzt schließlich der Kragen. Er kündigt vor der Runde an, Larissa direkt zu konfrontieren: "Ich schnappe mir [Larissa] jetzt, ist mir scheißegal, und wenn ich die vor allen zur Sau mache. Ist mir egal, sonst flippe ich hier gleich aus", schimpft er in der Show. Larissa wehrt ab: "Auf keinen Fall. Ja, dann sollen wir ein Problem kriegen, verpiss dich." Die Stimmen überschlagen sich, bis Devin Dayan, Michelle Bendig und Jan Hoffmann dazwischengehen. Unter vier Augen mit den Männern gesteht Bennett seine Sorge: Er habe Gefühle für Vicky und Angst, sie zu verlieren. Schließlich spricht Judith Klartext mit Vicky und berichtet, Bennett sei im privaten Gespräch mit Larissa flirty gewesen – das Gegenteil von dem, was er Vicky erzählt habe. Vicky zieht den Stecker: "Ich habe für mich entschieden: Ich beende jetzt alles, was hier passiert ist, das ist für mich jetzt durch das Thema." Später lehnt sie Bennetts klärendes Gespräch ab. Für Bennett ist das ein Tiefschlag: "Dass ich nichts wert bin, dass es das nicht wert ist, darüber noch einmal zu reden", sagt er in der Show.

Hinter dem TV-Eklat steckt viel Zwischenmenschliches: Das "Dinner der Wahrheit" ist bei "Bachelor in Paradise" ein Ritual, das Nähe, Unsicherheit und Eifersucht gnadenlos an die Oberfläche bringt. Vicky setzt erkennbar auf Ehrlichkeit und klare Grenzen, wie ihre konsequente Entscheidung zeigt. Bennett betont wiederholt seine Gefühle für Vicky und seinen Wunsch, Missverständnisse auszuräumen, hadert aber mit der öffentlichen Konfrontation. Larissa wollte offenkundig vermeiden, dass interne Gespräche zum Gruppenthema werden, und sucht dennoch das Gespräch mit Vicky, um ihre Sicht zu schildern. Und Max, der die Lage aufmerksam beobachtet, setzt auf Timing und Geduld – in der Hoffnung, dass nach einer schmerzhaften Trennung auch wieder Raum für neue Gespräche und zarte Annäherungen entsteht.

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Larissa Schulte und Bennett Bacher

RTL Die Kandidaten von "Bachelor in Paradise" beim Dinner der Wahrheit

RTL Bennett Bacher und Larissa Schulte bei "Bachelor in Paradise" 2025