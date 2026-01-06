So endet "Bachelor in Paradise" für Michelle Bendig und Jan

Finale mit Gefühlsachterbahn in Thailand: Michelle Bendig und Jan Kelle stehen bei Bachelor in Paradise Seite an Seite vor der alles entscheidenden Wahl – Liebe oder 10.000 Euro? Nach ihrem gemeinsamen Dreamdate, vielen Zweifeln bei Michelle und einem emotionalen Hin und Her öffnen beide am Strand ihre Kästchen – und in beiden liegen Ringe. Damit entscheiden sich die Reality-Bekanntheiten im Paradies füreinander und gegen das Geld. "Ich danke dir sehr für diese Zeit. Du bist nicht einfach nur ein Urlaubsflirt, ich habe Gefühle für dich. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns draußen etwas aufbauen können", schwärmt Jan. Michelle erwidert: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch und ich habe Gefühle für dich. Und wenn ich es benennen müsste, dann würde ich auch sagen, dass ich mich in dich verliebt habe."

Doch draußen hält das TV-Glück nicht lange. Beim großen Wiedersehen ringt Michelle mit den Tränen: "Es ist natürlich nicht leicht, das jetzt so zu sehen. Das ist superemotional. Es hat nicht geklappt." Jan schildert seine Sicht: Nach dem Auszug hätten sie es "wirklich probiert", irgendwann sei die Beziehung aber "keine Entlastung mehr" gewesen, die Gefühle hätten nicht gereicht. Das sorgt für Zündstoff. Die einstige Bachelors-Kandidatin wirft ihm widersprüchliche Liebesbekenntnisse vor. "Zwei Wochen vor der Trennung war ich noch deine Traumfrau, [...] und jetzt sitzt du hier und tust so, als ob 'Ja, wir haben es probiert und fertig ist und die Gefühle haben nicht gereicht.' Das ist, zumindest in meiner Welt, nicht die Wahrheit", betont sie.

Besonders emotional wird es, als Michelle unter Tränen aufzählt, wie intensiv Jans Liebesbekundungen außerhalb des Paradieses angeblich waren: Er habe vor seinem Freundeskreis von Hochzeit gesprochen, von einer "richtigen Beziehung", sie zu seinen Eltern mitgenommen und über den richtigen Zeitpunkt für ein "Ich liebe dich" philosophiert. Nun erlebt sie die nüchternen Worte im Studio als schmerzhaften Kontrast und sagt, sie fühle sich mit ihrer Sicht der Dinge alleingelassen. Doch dabei bleibt es nicht: Michelle muss noch ein weiteres Geständnis des ehemaligen Bachelorette-Teilnehmers verkraften. "Ich lerne gerade jemanden ernsthaft kennen. Ich lerne eine Frau kennen, die ich sehr gerne habe, und mal schauen, ob das irgendwie klappen könnte", offenbart Jan. Um wen es sich dabei handelt, verrät er jedoch nicht.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Michelle Bendig und Jan Kelle

Anzeige Anzeige

RTL Michelle Bendig und Jan Kelle bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Jan Kelle und Michelle Bendig bei "Bachelor in Paradise" 2025

Anzeige