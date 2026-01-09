Kein schlechter Mensch? Jessi verteidigt Lukas Baltruschat

Jessica Bahn platzt der Kragen. Seit im Wiedersehen von Bachelor in Paradise bekannt geworden war, dass aus ihr und Lukas Baltruschat (31) kein Paar wurde, häufen sich negative Kommentare im Netz. Lukas genoss vor der Zeit im Paradies nicht den besten Ruf in Bezug auf Frauen, zeigte sich in der Show allerdings von einer ganz neuen Seite. Fans fühlen sich nun angelogen und vermuten, der Prominent getrennt-Star habe Jessi verletzt oder nur etwas vorgespielt. Auf Instagram dementiert sie dies und verteidigt ihren Ex-Flirt vehement.

Jessi kritisiert, die Fans würden ihr und Lukas Dinge andichten, die so nie passiert seien. "Wer hat gesagt, dass Lukas mich verletzt hat, dass er einfach von einem auf den anderen Tag gesagt hat: 'Ich hab jetzt keine Gefühle mehr für dich' oder wie auch immer? Das stand gar nicht zur Debatte", erklärt sie. Viele Kommentare zum Thema nennt sie "bodenlos". Die beiden hätten bewusst wenig Informationen in die Öffentlichkeit getragen, um solche Spekulationen über ihr Privatleben zu vermeiden. Jessi hält Lukas nach wie vor für einen guten Menschen, der den Hass der Zuschauer nicht verdient hat. "Es gibt wenig Menschen, die ich so bewundere, für die Art, wie sie mit Dingen umgehen, wie Lukas", betont sie und appelliert an die Zuschauer: "Hört auf, einem Menschen so viel Sche*ße anzutun, wenn ihr nicht wisst, was in dem Menschen wirklich vorgeht."

Im großen Wiedersehen hatten Jessi und Lukas zugegeben, dass ihre Liaison dem Druck der Realität nicht standhalten konnte. Der Zeitpunkt sei nicht der richtige gewesen – zusätzlich habe ihnen noch Lukas' Umzug nach Bali einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für Lukas könnte es das letzte TV-Format gewesen sein: Der 31-Jährige hatte schon vor der Ausstrahlung von "Bachelor in Paradise" angekündigt, sich aus der Reality-TV-Welt zurückzuziehen.

RTL Jessica Bahn und Lukas Baltruschat bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL / Frank Beer Lukas Baltruschat, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025

RTL / Frank Beer Jessica Bahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025