Sind Lukas und Jessi nach "Bachelor in Paradise" ein Paar?

Zwischen Lukas Baltruschat (31) und Jessica Bahn hat es bei Bachelor in Paradise gefunkt. Sie war zwar seine Wunschkandidatin, doch er war für sie das genaue Gegenteil – dennoch kamen sich die beiden Realitystars im Paradies immer näher. Nun stehen Lukas und Jessi gemeinsam im Finale. Doch entscheiden sich die beiden für eine gemeinsame Zukunft oder für das Geld? Tatsächlich wählen beide den Ring und bekennen sich damit zueinander. "Ich hab mich sehr doll verliebt", schwärmt Jessi, Lukas erwidert: "Ich habe mich auch sehr doll in dich verliebt."

Nach der finalen Entscheidung stellt sich jedoch noch eine weitere, wichtige Frage: Haben Jessi und Lukas es geschafft, in der realen Welt zusammenzubleiben? Beim Wiedersehen erzählt die einstige Die Bachelors-Kandidatin: "Es war eine sehr, sehr besondere Zeit, sowohl dort als auch danach. Aber manchmal reicht das halt nicht aus." Auch Lukas bestätigt: "Wir sind nicht zusammen." Über die genauen Hintergründe ihrer Trennung wollen sich die beiden nicht detailliert äußern – Lukas beteuert jedoch, sie hätten ihrer Verbindung nach Drehschluss eine faire Chance gegeben und alles versucht.

Jessi glaubt, dass das Timing einfach nicht auf ihrer Seite war. "Es ist bei Männern ja das Phänomen – du kannst die perfekte Frau sein, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist, ist es nicht der richtige Zeitpunkt", schildert sie. Lukas' Umzug nach Bali habe ihnen zusätzlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zerstritten sind die beiden allerdings nicht – Jessi betont: "Jeder, der wirklich schon einmal aufrichtig einen Menschen geliebt hat, weiß, dass man einfach nur das Beste wünscht. Und ich wünsche Lukas einfach nur das Beste, weil er hat es verdient."

RTL, RTL Collage: Lukas Baltruschat, Jessica Bahn

RTL Jessica Bahn und Lukas Baltruschat bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Jessi Bahn und Lukas Baltruschat bei "Bachelor in Paradise"