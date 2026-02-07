Nach Bennett-Drama: Ist Viktoria etwa glücklich vergeben?

Viktoria Maria Stryczek sorgt mit neuen Bildern für Rätselraten: Die Bachelor in Paradise-Bekanntheit zeigt sich am späten Abend auf Instagram in einer Spiegelaufnahme aus dem Fitnessstudio, leger gekleidet, mit einem breiten Lächeln – und nicht allein. An ihrer Seite steht ein dunkelhaariger Mann, der ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Datum und Ort verrät sie nicht, auch eine Caption fehlt komplett. Kurz darauf folgt eine Sequenz aus einem Restaurant: Steak auf dem Teller, gedimmtes Licht, wieder ein Begleiter am Tisch. Offizielle Worte zu ihrem Beziehungsstatus? Fehlanzeige. Doch die Bilder sprechen eine deutliche Sprache und heizen die Liebesgerüchte um Viktoria an.

Die Aufnahmen wirken wie ein bewusstes Spiel mit Andeutungen. In ihrer Story ist kein Tagging, kein Emoji, kein Kommentar zu sehen – nur die Szene, die Fragen aufwirft. Der Mann erscheint im ersten Clip sportlich im Gym, wenig später beim Dinner sieht man ebenfalls einen männlichen Oberkörper, was auf einen gemeinsamen Abend hindeutet. Ob es sich um den Start einer neuen Romanze handelt, bleibt offen. Klar ist: Nach ihrem gemeinsamen, aber wenig beständigen "Bachelor in Paradise"-Exit mit Bennett Bacher hat Viktoria die Tür zu ihrem Privatleben fest in der Hand. Doch statt Klartext setzt die Reality-TV-Bekanntheit diesmal auf stille Signale, die ihre Community nun eifrig entschlüsselt.

Dass aus Viktoria und Bennett kein Paar mehr wurde, war spätestens seit dem großen Wiedersehen von "Bachelor in Paradise" klar. Schon damals betonte sie vor laufender Kamera: "Wir stehen in ganz anderen Lebensphasen, unsere Werte, unsere Ansichten, unsere emotionale Reife sind total verschieden. Ich bin reifer, definitiv." Von Harmonie keine Spur – und als Bennett ihr widersprach, verlor die Influencerin kurz die Fassung: "Du kannst nicht am Telefon weinen und einen auf 'Ich bin so verletzt und ich kann nicht ohne dich' machen und dir gleichzeitig eine Dating-App runterladen. Sorry, ich nehme dich nicht ernst."

Instagram / vikiiusia Viktoria Stryczek mit dem unbekannten Mann, Februar 2026

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025

