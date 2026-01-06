"Bachelor in Paradise"-Zuschauer haben Mitleid mit Michelle

Bei Bachelor in Paradise schien für Michelle Bendig und Jan Kelle zunächst alles auf ein Happy End hinauszulaufen. In Thailand entschieden sich die beiden füreinander, sprachen über gemeinsame Zukunftspläne und wirkten wie eines der stärksten Paare der Staffel. Doch beim großen Wiedersehen dann der Bruch: Michelle und Jan gaben bekannt, dass sie kein Paar mehr sind. Besonders die ehemalige Bachelors-Kandidatin zeigte sich dabei sichtlich getroffen, rang mit den Tränen und machte deutlich, dass sie die Trennung noch immer beschäftigt. Wie heftig das Publikum mitfiebert, zeigen die Reaktionen unter einem Instagram-Beitrag des Formats.

"Mein Herz bricht für Michelle. Ich wünsche dir so, so sehr jemanden, bei dem du nicht berechtigterweise deine Mauern hochfahren musst", schreibt eine Nutzerin. Eine andere ergänzt: "Michelle hat sich nach ihren so schlimmen und prägenden Erfahrungen in der Vergangenheit 'endlich' wieder gegenüber einem Mann geöffnet und dann endet das so. Das tut mir wirklich unglaublich leid!" Auch "Bachelors"-Kollegin Paulina Ristow meldet sich öffentlich zu Wort: "Ich kann es so nachempfinden, wie schwer es für sie war, sich ihren Ängsten zu stellen, sich fallen zu lassen und endlich wieder ihr Herz für einen Mann zu öffnen und dann so enttäuscht zu werden."

Gleichzeitig zeigen sich User enttäuscht von Jan. Immer wieder fällt dabei der Begriff "Lovebombing" – viele werfen dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer vor, große Worte gemacht zu haben, ohne sie mit Taten zu untermauern. "Also ich hatte im Beitrag unter der letzten Folge gedacht, dass Michelle diejenige sein wird, die einen 'Rückzieher' machen wird. [...] Aber dass jetzt Jan so einen Move macht, hätte ich niemals von ihm gedacht", betont ein Zuschauer, während ein anderer anmerkt: "Jan wirkt so kalt beim Wiedersehen, das hätte ich nicht erwartet." Dass Michelles Gefühle viele berühren, liegt an ihrer vorsichtigen, aber nahbaren Reise durch die Show. Zwischen Strandmomenten und leisen Gesprächen wuchs Vertrauen – bevor die Realität außerhalb der Kulisse einbrach.

Instagram / michellebendig Michelle Bendig, Dezember 2025

RTL / Frank Beer Michelle Bendig, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Beer Jan Kelle, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2025