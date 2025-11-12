Streaming-News: "Freakier Friday" endlich im Heimkino

Lindsay Lohan (39) feiert ihr Comeback bei Disney – und das ab sofort auch im Wohnzimmer: "Freakier Friday" ist neu im Heimkino erhältlich, mit DVD und Blu-ray im Handel und als VoD bei Amazon Prime Video. Ab dem 12. November landet die Körpertauschkomödie außerdem bei Disney Plus im Abo, so filmstarts.de. Mit dabei ist Jamie Lee Curtis (66), die an der Seite von Lindsay bereits den Kult-Vorgänger "Freaky Friday" prägte. Frisches Gesicht der Fortsetzung: Julia Butters, eine Entdeckung aus Quentin Tarantinos (62) "Once Upon A Time In... Hollywood". Der Heimkino-Tipp, der den Film begleitet, kürt "Freakier Friday" sogar zum bislang besten Disney-Titel 2025.

Worum es geht: Anna, gespielt von Lindsay, hat die Rockstar-Träume an den Nagel gehängt und managt Popstar Ella, während zu Hause mit Tochter Harper die Fetzen fliegen. Als sich Anna in Eric verliebt, den Vater von Harpers Schul-Nemesis Lily, ist die Stimmung endgültig im Keller. Da mischt ausgerechnet Oma Tess, verkörpert von Jamie Lee Curtis, mit – und dann sorgt ein übernatürlicher Twist kurz vor der Hochzeit für Chaos: Körper werden getauscht, Grenzen verschwimmen, und zwischen Nostalgie und Update zündet die Komödie ihr Tempo. Hinter der Kamera setzen Autorin Jordan Weiss und Regisseurin Nisha Ganatra auf Herz, Humor und Generationskrach mit Happy-Vibes.

Lindsay Lohan, die mit Disney bereits in ihrer Jugend große Erfolge feierte, erlebt mit diesem Projekt eine strahlende Rückkehr in die Welt von Disney-Komödien. An ihrer Seite glänzt Jamie Lee Curtis, die bereits im ersten Teil mit ihrer komödiantischen Klasse begeisterte. Doch es ist vor allem Julia Butters, die durch ihre Wandlungsfähigkeit überzeugt. Von Quentin Tarantino als "junge Meryl Streep" gelobt, beweist sie in "Freakier Friday", warum sie als eine der vielversprechendsten Nachwuchsschauspielerinnen Hollywoods gilt. Der Film verbindet auf charmante Weise Nostalgie mit einem modernen Twist und wird als bisher bester Disneyfilm des Jahres gefeiert.

Getty Images Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Freakier Friday"

Disney Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freakier Friday" , 2025

Getty Images Julia Butters, 2019