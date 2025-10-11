Lindsay Lohans Papa wurde vorzeitig aus Gefängnis entlassen

Michael Lohan (65), der Vater von Lindsay Lohan (39), ist vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Laut einem Sprecher des Palm Beach County Detention Centers in Florida wurde er am Sonntag, den 5. Oktober, um 1 Uhr morgens freigelassen. Ursprünglich sollte Michael neun Monate in Haft verbringen, nachdem er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Der 65-Jährige konnte jedoch 24 Tage früher gehen, da er im Gefängnis als Treuhänder arbeitete und damit "Zeit gewinnen" konnte. "Ich bin dankbar für meine vorzeitige Entlassung und glücklich, wieder bei meinen Söhnen zu sein", sagte Michael in einer Erklärung gegenüber TMZ. Zugleich entschuldigte er sich bei seiner Familie für die negative mediale Aufmerksamkeit.

Der Grund für die Haftstrafe war ein Verstoß gegen eine Bewährungsauflage, die nach seiner Verhaftung im Februar verhängt worden war. Damals wurde Michael wegen eines angeblichen Angriffs auf seine Ex-Partnerin Kate Major mit dem Vorwurf "kontinuierende Gewalt innerhalb der Familie" konfrontiert. In der Aussage behauptete Kate, Michael habe sie aus einem Stuhl gestoßen, was zu Schmerzen und sichtbaren Blessuren geführt habe. Fotos von den Verletzungen wurden von einer Polizistin registriert. Das ehemalige Paar, das sich 2018 trennte, hat zwei gemeinsame Söhne im Alter von zehn und zwölf Jahren.

Michael, bekannt als Teil des Lohan-Familienclans, hat insgesamt sieben Kinder, darunter die Schauspielerin Lindsay Lohan. Er war von 1985 bis 2007 mit Dina Lohan (63) verheiratet, die ebenfalls in der Öffentlichkeit steht. Mit Kate, einer ehemaligen Unterhaltungsjournalistin, war er von 2014 bis zu ihrer Trennung 2018 verheiratet. Die Ehe endete in einer kontroversen Scheidung. Während Lindsay Lohan häufig im Rampenlicht steht, sind Michaels wiederholte Konflikte mit seiner Familie und das Gesetz ebenfalls öffentliche Themen geworden, die die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen.

Getty Images Michael Lohan im August 2008

Instagram / michaellohan Lindsay und Michael Lohan

Getty Images Michael Lohan in Beverly Hills