Süße News: Lindsay Lohan hat ihr Kind zur Welt gebracht!

Lindsay Lohan (37) schwebt im absoluten Mamaglück! Im vergangenen März gab die Schauspielerin bekannt, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Vater des Babys ist ihr Ehemann Bader Shammas, mit dem sie seit 2022 verheiratet ist. Der "Parent Trap"-Star und sein Partner konnten die Geburt ihres kleinen Wunders kaum erwarten – jetzt war es so weit: Lindsay und Bader sind Eltern geworden!

Das bestätigt ein Sprecher der Eheleute gegenüber PageSix. "Die Familie ist überglücklich und verliebt", schwärmt er in einem Statement – und gibt auch gleich den Namen von Lindsays ganzem Stolz bekannt: Ihr Sohn hört auf den Namen Luai. Der Kleine wurde in Dubai geboren, wo das Paar lebt – sein Name ist dementsprechend arabisch und bedeutet "Schild oder Beschützer".

Doch Luai wird sicher nicht Lindsays einziges Kind bleiben und soll seinem Namen alle Ehre machen können! Wie DailyMail berichtet, wolle die frisch gebackenen Mutter unbedingt Geschwisterchen für ihren Sohn – sie wünsche sich drei oder vier Kinder.

