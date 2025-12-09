So erlebten Nathalie und Cosimo Citiolos ersten Hochzeitstag

Nathalie Gaus (35) und Cosimo Citiolo (44) haben kürzlich ihren ersten Hochzeitstag gefeiert und gaben nun Einblicke in ihre intime Feier. Das Paar entschied sich für ein gemütliches Beisammensein in den eigenen vier Wänden. "Wir waren zu Hause", erzählte Nathalie im Interview mit Promiflash. Ihren besonderen Tag rundete eine kulinarische Note ab: "Cosimo hat Lasagne gekocht", verriet sie weiter. Doch das war längst nicht alles, was an diesem Tag geschehen ist.

Cosimo gab preis, dass der Tag auch durch ein gewagtes Outfit und ein Spiel der besonderen Art in Erinnerung bleiben wird. "Lack und Leder habe ich für sie angezogen", berichtete er schmunzelnd im Gespräch und ließ keinen Zweifel daran, dass der Abend eine pikante Wendung nahm. "Sie hat mich dann ziemlich heftig gefesselt. Ich konnte nicht mehr rauskommen, obwohl ich eigentlich immer rausgekommen bin." Diese unerwartete Einlage lockerte die ruhige Feier auf und sorgte laut Cosimo für ein Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen werden.

Bei ihrer Hochzeit in Italien setzten Nathalie und der ehemalige DSDS-Kandidat auf eine ausgelassene Feier im Kreis ihrer Liebsten. Die beiden blickten damals mit Promiflash ehrlich auf ihre Hochzeitsnacht zurück. Die Braut fasste sich kurz: "Die Hochzeitsnacht war so, na ja." Cosimo erklärte dazu: "Ja, wegen des ganzen Stresses. Die Verantwortung für die ganzen Leute, ob sie die Flüge bekommen, später dann für die ganze feiernde Meute." Außerdem habe laut dem Musiker der Alkohol seinen Teil dazu beigetragen. "Wir haben selber nachher fast nicht mehr gecheckt, wo was ist", verriet er lachend.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, 2025

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Reality-TV-Stars

RTL2 Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo