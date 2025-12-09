Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Cosimo Citiolo
Nathalie Gaus hat Lust auf Couple-TV-Formate mit Mann Cosimo

Nathalie Gaus hat Lust auf Couple-TV-Formate mit Mann Cosimo

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min

Nathalie Gaus (35) und ihr Ehemann Cosimo Citiolo (44) haben erneut Lust auf Bildschirmabenteuer bekommen. Im Interview mit Promiflash verriet Nathalie, dass sie sich ein Wiedersehen mit ihrem Mann vor laufenden Kameras durchaus vorstellen kann. "Auf jeden Fall. Das könnten wir uns schon vorstellen, weil wir ein gutes Team sind", betonte der TV-Star. Damit machen die beiden klar: Das Kapitel Reality-TV ist für sie noch lange nicht abgeschlossen.

Auf Nathalies Wunschliste stehen dabei Formate wie #CoupleChallenge. Ein besonders großes Highlight wäre für sie auch eine Rückkehr ins Sommerhaus der Stars, in dem sie bereits Erfahrungen sammeln konnten. Falls es je eine "Legendenstaffel" geben sollte, wäre die Teilnahme für Nathalie ein echtes Highlight. Auch Cosimos Vergangenheit in der Show Forsthaus Rampensau bleibt für die beiden ein Bezugspunkt – er würde also ebenfalls problemlos wieder in die Welt des Reality-Fernsehens eintauchen können.

In der Vergangenheit hatte Cosimo immer wieder offen über seine finanziellen Sorgen gesprochen. Der selbst ernannte "Checker vom Neckar" gab damals im Dschungelcamp zu: "Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene." Für den Sänger waren die TV-Engagements also mehr als nur ein Abenteuer – sie bedeuteten ein Stück finanzielle Sicherheit.

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Reality-TV-Stars
Instagram / nathalie_gaus
Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, Reality-TV-Stars
Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo
RTL2
Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo
Cosimo Citiolo in "Der Promihof"
RTLZWEI
Cosimo Citiolo in "Der Promihof"
Welche Show mit Nathalie und Cosimo würdet ihr euch als Nächstes am liebsten reinziehen?
In diesem Artikel