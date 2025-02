"Na ja": So war Nathalie und Cosimo Citiolos Hochzeitsnacht

Der ehemalige DSDS-Kandidat Cosimo Citiolo (43) und Nathalie Gaus haben sich das Jawort gegeben! Die Hochzeit der beiden fand in Italien statt und wurde nicht nur von Kameras für die Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding" begleitet, sondern auch von einer ausgelassenen Feier, bei der Freunde und Familie des Paares anwesend waren. Doch wie war eigentlich die Hochzeitsnacht? Dazu gaben sie nun gegenüber Promiflash erste Einblicke. Nathalie zeigte sich zurückhaltend: "Die Hochzeitsnacht war so na ja." Cosimo, bekannt als "Checker vom Neckar", wollte das so nicht auf sich sitzen lassen und rechtfertigte sich daraufhin: "Ja, wegen des ganzen Stresses. Die Verantwortung für die ganzen Leute, ob sie die Flüge bekommen, später dann für die ganze feiernde Meute."

Doch das war nicht die einzige erschwerende Bedingung für die erste Nacht als frisch vermähltes Brautpaar, wie Cosimo weiter verriet: "Außerdem waren wir selber ganz schön betrunken. Wir haben selber nachher fast nicht mehr gecheckt, wo was ist." Doch schlussendlich haben Nathalie und ihr Liebster es dann "irgendwie trotzdem noch hinbekommen" – oder um es in Nathalies Worten zu sagen: "Die Ehe wurde vollzogen."

Und wer feierte mit den beiden, bevor es zwischen den Laken heiß herging? Die Gästeliste der Traumhochzeit war durchaus erlesen. Unter den illustren Gästen waren Kay One (40), bekannter Rapper und ehemaliger DSDS-Juror, sowie Gina-Lisa Lohfink (38), die als enge Freundin von Nathalie bei der Feier nicht fehlen durfte. Cosimo hatte im Interview gegenüber Promiflash betont: "Es war uns wichtig, nur ausgewählte Leute dabeizuhaben." Der Musiker, der auch privat mit der Promiwelt stark vernetzt ist, legte dieses Mal Wert darauf, die Feier in eher privatem Rahmen zu halten und bewusst auf zu viel Prominenz zu verzichten.

Ab dem 19. Februar läuft die vierteilige Serie "My Big Fat Italian Wedding" immer mittwochabends um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus, 2025

RTL2 Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

