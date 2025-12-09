Ein Jahr Ehe: So läuft es bei Cosimo Citiolo und Nathalie

Cosimo Citiolo (44), bekannt als der "Checker vom Neckar", und Nathalie Gaus (35) feiern ein besonderes Jubiläum: Vor etwa einem Jahr gaben sich die beiden Reality-TV-Stars das Jawort. Im Interview mit Promiflash ließen sie ihre Fans wissen, wie es nach zwölf Monaten Ehe bei ihnen läuft. Cosimo betont, dass alles bestens sei: "Sehr gut, wie immer. Sonst würde Nathalie nicht hier dabei sein. Wenn Nathalie schlechte Laune hätte, würde sie nicht auf ein Event gehen. Also, wir sind sehr glücklich zusammen." Seine Ehefrau stimmt ihm zu und erklärt: "Die Ehe läuft eigentlich ganz gut."

Der erste Hochzeitstag im Oktober war für das Paar ein Highlight. Nathalie beschreibt ihn als "ganz schön" und ergänzt, dass sich die Beziehung der beiden positiv entwickelt habe: "Es läuft eigentlich immer besser." Trotz einiger Herausforderungen im Rampenlicht, die das Leben als Reality-TV-Paar mit sich bringt, scheinen Cosimo und Nathalie zufrieden miteinander und genießen offenbar die gemeinsamen Ereignisse und Erfahrungen.

Cosimo, der nicht nur als Reality-Star, sondern auch als Musiker und Tänzer bekannt ist, hat mit Nathalie seine scheinbare Traumfrau gefunden. Die beiden teilen nicht nur ihr Leben im Alltag, sondern treten auch regelmäßig gemeinsam bei Events auf. Ihr liebevoller Umgang und die gegenseitige Unterstützung sind immer wieder Thema in Interviews und auf Social Media. Nathalie, die durch Reality-TV ebenfalls zahlreiche Fans gewonnen hat, betonte bereits in der Vergangenheit, wie sehr sie Cosimos humorvolle und herzliche Art an ihm schätzt. Ein Jahr nach der Hochzeit scheint ihre Partnerschaft stärker denn je.

RTL2 Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Dezember 2024