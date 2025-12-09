Nächstes Jahr: Nathalie Gaus hat neues TV-Format abgedreht

Nathalie Gaus (35), bekannt aus diversen Reality-Shows, hat spannende Neuigkeiten für ihre Fans. In einem Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, dass nach ihrer TV-Pause ihr großes Comeback ansteht. "Nächstes Jahr, es ist schon etwas abgedreht", erklärte die Reality-Darstellerin, ohne jedoch genauer darauf einzugehen, um welches Format es sich handelt. Mit ihrem geheimnisvollen Hinweis weckt die 35-Jährige die Neugier ihrer Anhänger, die sich offenbar auf neue Inhalte freuen können.

Mehr verraten wollte Nathalie zur Show nicht, doch rund um ihr Projekt brodelt die Gerüchteküche. Spekuliert wird bereits, dass es sich um die zweite Staffel von Reality Queens handeln könnte. Die Fortsetzung der Sendung war ursprünglich bereits für dieses Jahr angekündigt, bevor die Ausstrahlung überraschend verschoben wurde. Offizielle Bestätigungen dazu gibt es nicht, und auch die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin verweist vorerst auf Stillschweigen. Sicher ist nur: Das Comeback der TV-Powerfrau ist in trockenen Tüchern.

Schon vor zwei Jahren hatte Nathalie bereits verraten, welche Show-Teilnahmen sie sich sonst noch gut vorstellen könnte – darunter Kampf der Realitystars. "Das wäre mal was ganz anderes, so Party machen und schön am Strand", schwärmte die Influencerin damals im Gespräch mit Promiflash. Tipps hätte sie sich dabei ganz sicher von ihrem Partner Cosimo Citiolo (44) holen können, der bereits mit seiner eigenen Teilnahme für ordentlich Wirbel sorgte.

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Dezember 2024

RTL / Benno Kraehahn Cast von "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" 2024

Instagram / cosimoofficial Nathalie Gaus mit Cosimo Citiolo, Oktober 2023