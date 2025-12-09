Teyana Taylor ist dankbar für ihre Golden-Globe-Nominierung

Die Golden-Globes-Party hat bereits begonnen: Nach der Livestream-Verkündung der Nominierungen am 8. Dezember durch Marlon Wayans und Skye P. Marshall jubeln die Stars – vorneweg Teyana Taylor (34), die im knallharten Blockbuster "One Battle After Another" zu sehen war. Sie ist für den Golden Globe als Beste Nebendarstellerin nominiert. Teyana nannte ihre Nominierung im Gespräch mit E! News ein "vorzeitiges Geburtstagsgeschenk" und schrieb: "Ich habe davon schon so lange geträumt. Gottes Timing... puh, das ist nochmal anders". Die Gala steigt am 11. Januar im Beverly Hilton, moderiert von Nikki Glaser (41).

Teyana ergänzte gegenüber E! News: "Der Anruf heute Morgen fühlte sich wie eine göttliche Bestätigung an, dass jeder Schritt, jede Lektion, jeder Kampf einen Sinn hatte." In ihrer Kategorie treten außerdem Emily Blunt (42), Inga Ibsdotter Lilleaas und Elle Fanning (27) sowie Amy Madigan an. Bei den Filmen führt Paul Thomas Andersons "One Battle After Another" mit neun Nennungen, "Sinners" kommt auf sieben, "Adolescence" auf fünf. Newcomerin Chase Infiniti, die in "One Battle After Another" Teyanas Filmtochter Willa auf der Flucht vor Sean Penns (65) Colonel Lockjaw spielt, reagierte überwältigt. "Ich kann kaum begreifen, wie verrückt das ist, aber ich bin so glücklich und gesegnet", sagte sie zu Deadline.

Für Teyana, die zwei Kinder hat, ist der Moment auch privat besonders. Die Musikerin und Tänzerin hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt ins Schauspiel gearbeitet – "One Battle After Another" stellt sie als Perfidia an die Seite von Leonardo DiCaprio (51), während Chase Infiniti die gemeinsame Filmtochter verkörpert. Während Nikki Glaser erneut durch den Abend führt und Hollywood sich im Beverly Hilton versammelt, wird es für alle anwesenden Künstler nicht nur ein Branchentermin, sondern auch ein Abend, an dem sie mit Weggefährtinnen und Weggefährten anstoßen und ihre Reisen vom Studio auf die große Leinwand feiern können.

Getty Images Teyana Taylor bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York, 1. Dezember 2025

Getty Images Teyana Taylor bei ELLEs Women in Hollywood Celebration in Los Angeles, 2025

Getty Images Teyana Taylor und Chase Infiniti beim Photocall zu "One Battle After Another" in London, 2025