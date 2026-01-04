Das sind die tollsten Looks bei den Palm Springs Film Awards

Hollywood-Glamour unter Palmen: Am 3. Januar verwandelte sich das Palm Springs Convention Center in Kalifornien zur Laufsteg-Bühne für die 37. Palm Springs International Film Festival Film Awards. Mit dabei: Kate Hudson (46), Miley Cyrus (33) und Newcomerin Chase Infiniti – und alle mit Award-Ehren. Kate nahm den Icon Award entgegen und erschien in einem tiefroten, strukturierten Kleid mit tiefem Dekolleté. Miley brachte im schwarzen, scharf geschnittenen Anzug mit obsidianfarbenem Glanz Rock'n'Roll auf den Teppich und wurde für "Outstanding Artistic Achievement" gefeiert. Amanda Seyfried (40) kam im schwarzen Mini mit Federsaum und holte den Desert Palm Achievement Award, Actress. Neben ihnen leuchteten weitere Stars auf dem Teppich und mischten Preisregen mit Fashion-Feuerwerk.

Für Kate ist Palm Springs zugleich Fashion-Statement und Karriere-Moment: Die Schauspielerin wird für ihre Rolle als Neil Diamond (84)-Tribute-Sängerin in "Song Sung Blue" bereits mit Golden-Globe-Buzz gefeiert. "Sie ist in dieser Saison eine, auf die man achten sollte", schwärmte Hello! über ihren Auftritt in der kaminroten Robe, die ihre aktuelle Awards-Dynamik unterstrich. Miley kam frisch vom Mega-Start von "Avatar: Fire and Ash" und wurde für den Abspannsong "Dream As One" ausgezeichnet – die Performance brachte ihr Standing-Ovation-Vibes im Saal. Amanda konterte die düstere Wucht ihres Thrillers "The Housemaid" mit einem spielerischen Look. Aufsteigender Stern Chase Infiniti ließ in roséfarbenem Satinkleid mit weichem Fall die Blicke gleiten, während Teyana Taylor (35) mit skulpturaler Silhouette Drama setzte. Unter den Geehrten und Gästen waren außerdem Mia Goth (32), Timothée Chalamet (30), Adam Sandler (59) mit Jackie, Michael B. Jordan, Ethan Hawke (55), Rose Byrne (46), Jacob Elordi (28) und Oscar Isaac (45).

Abseits der Trophäen sorgten die persönlichen Momente für Herzklopfen auf dem Teppich. Kate zeigte sich nahbar, suchte immer wieder den Blickkontakt zu den Fans hinter den Absperrungen und tauschte kurze Worte mit Kolleginnen, bevor sie lächelnd zur Fotowand schritt. Miley blieb ihrem Mix aus Rebellion und Kontrolle treu, rückte die Anzugdetails zurecht, lachte mit ihrem Team und ließ die Kameras ihr Funkeln einfangen. Chase wirkte wie die Newcomerin der Stunde, nahm sich Zeit für Selfies, plauderte mit Stylistin und Visagistin und strahlte dieses "Es geht gerade erst los"-Gefühl aus. Amanda setzte nach der Preisübergabe auf kurze Umarmungen im Backstage-Bereich, ehe sie mit einem augenzwinkernden Blick zurück auf den Teppich glitt – ein Abend, der Glamour, Nähe und Starpower federleicht zusammenbrachte.

Getty Images Miley Cyrus bei den Palm Springs International Film Awards

Imago Kate Hudson bei den Palm Springs International Film Awards 2026

Imago Teyana Taylor bei der Palm Springs International Film Festival Gala