Freudentränen: Julia Roberts ist Teyana Taylors großes Idol

Tränen, Lachen, Gänsehaut – und das, noch bevor die Golden Globes 2026 überhaupt gestartet waren: Teyana Taylor (35) begegnete am 11. Januar in Los Angeles ausgerechnet ihrem großen Idol Julia Roberts (58) auf dem roten Teppich. Julia, als Präsentatorin im Einsatz und gleichzeitig selbst nominiert, legte der Schauspielerin die Hand an die Taille, sprach sanft auf sie ein – und brachte Teyana zwischen Tränen sogar zum Lachen. Die "One Battle After Another"-Darstellerin wirkte überwältigt, wischte sich die Augen, atmete tief durch. Minuten später krönte sie ihren Abend: Teyana setzte sich gegen Konkurrentinnen wie Emily Blunt (42), Elle Fanning (27) und Ariana Grande (32) durch und holte den Golden Globe als beste Nebendarstellerin in einem Kinofilm – ein Moment, der die ohnehin schon elektrisierte Stimmung noch steigerte.

Wie magisch der erste Kontakt zu Julia war, erzählte Teyana direkt backstage bei Entertainment Tonight. "Sie teilte das Meer für mich", sagte sie über den "Pretty Woman"-Star. "Sie sagte allen, sie sollten aus dem Weg gehen. Es war beängstigend. Es sah so magisch aus, dass ich, als sie zu mir kam, sagte: 'Komm keinen Schritt weiter. Meine Augen werden wässrig'." Was genau Julia ihr sagte, behielt Teyana für sich – entscheidend sei das Gefühl gewesen: "Sie hat so viel Leben in mich gegossen. Ich brauchte das", erklärte Teyana gerührt. Nachdem sie ihre Trophäe in die Arme nahm, richtete Teyana dann noch kraftvolle Worte an "braune Schwestern und kleine braune Mädchen": "Unsere Sanftheit ist keine Schwäche. Es ist nicht zu viel. Unser Licht braucht keine Erlaubnis zu strahlen. Wir gehören in jeden Raum. Unsere Stimmen zählen und unsere Träume verdienen Raum", sagte sie stolz. Die Schauspielerin, die erst vor wenigen Jahren von der Musik zur Schauspielerei wechselte, hatte zuvor gestanden: "Ich hatte fast keine Rede geschrieben" – doch ihre spontanen Worte bewegten das gesamte Beverly Hilton Hotel zu stehenden Ovationen.

Während Teyana auf dem Höhepunkt ihres Schauspiel-Erfolgs steht, führt sie ein überraschendes Doppelleben: Die frischgebackene Golden-Globe-Gewinnerin ist nämlich heimlich Studentin an einer Kochschule! "Ich verwandle mich in SpongeBob Schwammkopf, weil ich alles aufsauge", scherzte sie bei E!Online über ihre Lernbegeisterung. Privat ist die Mutter von zwei Töchtern – Junie (10) und Rue Rose (5) – nach ihrer Scheidung von NBA-Star Iman Shumpert (35) als Alleinerziehende gefordert. Ihre Töchter sind dabei nicht nur ihre Testesserinnen, sondern auch ihre schärfsten Modekritikerinnen und müssen jedes Red-Carpet-Outfit vor dem großen Auftritt absegnen. Beruflich stehen für 2026 gleich mehrere Großprojekte für Teyana an: der Netflix-Thriller "The Rip" mit Matt Damon (55) und Ben Affleck (53), sowie ein Biopic über Dionne Warwick (85), für das sie intensiv mit der Legende selbst zusammenarbeitet.

Getty Images Teyana Taylor mit ihrem Golden Globe für "One Battle After Another", 2026

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Julia Roberts und Teyana Taylor bei den Golden Globes 2026

Getty Images Teyana Taylor, Iman Shumpert und ihre Kinder Junie und Rue im Januar 2023